Коллективный Запад был убежден, что мы упадем через 72 часа, но этого не произошло — Резников

Страны НАТО и ЕС были убеждены, что после полномасштабного вторжения РФ Украина “упадет” уже через первые 72 часа.

Об этом 7 мая в интервью телеканалу ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Коллективный Запад был убежден, что мы упадем через 72 часа, но мы не упали. Более того, мы не просто начали драться, но еще и с определенными успехами. И я думаю, что это тоже дало понимание (странам НАТО и ЕС – Ред.), что не нужно бояться дать нам современное оружие, – заявил министр.

Военную поддержку Украины Алексей Резников назвал началом перезапуска системы вооружения ВСУ в войне с рашистами. Он в очередной раз подчеркнул, что для эффективного отпора врагу украинским защитникам нужны современные образцы военной техники, а не советские танки.

Кроме этого, Алексей Резников не обошел так называемого дипломатического скандала, связанного с речью министра МИД России Лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера.

В шутку он поблагодарил Лаврова за то, что это лишь укрепило позиции Израиля в поддержке Украины, хотя до того официальный Тель-Авив старался соблюдать нейтралитет.

— Он (Лавров — Ред.) приложил максимум усилий, чтобы Израиль наконец вернулся к нам… Лавров, Я считаю, просто “красавчик”, благодаря ему поставки оружия из Израиля — почти решенный вопрос, — добавил Алексей Резников.

Кроме этого, министр обороны Украины заявил, что власти Германии так и не передали 5 тыс. касок для украинских военнослужащих.

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— То же самое касалось позиции Германии в НАТО, позиций других стран. Изначально речь шла о 5 тыс. касок — и все. Которые мы, кстати, так и не получили. Но сегодня мы говорим серьезно, — отметил он.

В то же время министр обороны Украины добавил, что у него сложились прекрасные рабочие отношения с немецким коллегой, министром обороны ФРГ.

По словам Резникова, с ней удалось начать “серьезные разговоры” в аспекте военной помощи.