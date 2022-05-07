Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але цього не сталося – Резніков

Країни НАТО та ЄС були переконані, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна “впаде” вже через перші 72 години.

Про це 7 травня в інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. І я думаю, що це теж дало розуміння (країнам НАТО та ЄС – Ред.), що не треба боятися дати нам сучасну зброю, – заявив міністр.

Військову підтримку України Олексій Резніков назвав початком перезапуску системи озброєння ЗСУ у війні з рашистами.

Він вкотре наголосив, що для ефективної відсічі ворогу українським захисникам потрібні сучасні зразки військової техніки, а не радянські танки.