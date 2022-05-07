Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 73 день війни
Вбили Вбили
223 дітей
Поранили Поранили
>410 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але цього не сталося – Резніков

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але цього не сталося – Резніков

Країни НАТО та ЄС були переконані, що після повномасштабного вторгнення РФ Україна “впаде” вже через перші 72 години.

Про це 7 травня в інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Колективний Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, але ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. І я думаю, що це теж дало розуміння (країнам НАТО та ЄС – Ред.), що не треба боятися дати нам сучасну зброю, – заявив міністр.

Військову підтримку України Олексій Резніков назвав початком перезапуску системи озброєння ЗСУ у війні з рашистами.

Він вкотре наголосив, що для ефективної відсічі ворогу українським захисникам потрібні сучасні зразки військової техніки, а не радянські танки.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка