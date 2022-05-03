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Факты / Украина

Антисемитский выпад и нацизм: Зеленский прокомментировал заявление Лаврова накануне 9 мая

Наташа Тарчевська редактор ленты
Антисемитский выпад и нацизм: Зеленский прокомментировал заявление Лаврова накануне 9 мая

После скандального заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переводе вины за преступления нацистов на еврейский народ становится ясно, что в Кремле забыли все уроки Второй мировой войны.

Об этом 2 мая в своем вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Подобные “заявления”, добавил он, способствуют самоуничтожению России во всех смыслах этого слова.

— Конечно, сегодня из-за этих слов большой скандал в Израиле. Однако никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат. А значит, согласны с тем, что сказал их министр иностранных дел, — объяснил Владимир Зеленский.

Президент в очередной раз напомнил миру о российском ракетном ударе по Бабьему Яру в Киеве и обстрелы Меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру под Харьковом.

– После гибели от обстрелов РФ обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны, – заверил он.

Владимир Зеленский также поднял риторический вопрос – останется ли в Москве посол Израиля? Кроме этого президент Украины подчеркнул, что это пропагандистское и антисемитское заявление Лавров сделал за неделю до Дня победы над нацизмом, что только придает циничности его словам.

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