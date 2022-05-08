Для бесплатного обучения в высших учебных заведениях Чехии нужно владеть чешским языком на уровне не ниже В2. Для подтверждения его знания необходимо сдать экзамены и получить сертификат уровня В2. Платное образование может быть на английском – тест и уровень знания языка запрашивается по требованию университета.

— Ищите в интернете заведения, имеющие вашу специальность, ваш факультет. Их всегда несколько. И пишите им. Просто в произвольной форме описывайте свою ситуацию. Я – студент такого-то курса, такой специальности. Случилась война – приехал сюда. И берут. Все сейчас сильно вошли в ситуацию и пытаются всячески помогать украинцам, – советует одна из разработчиков образовательной платформы для украинцев в Чехии Таисия Кривошей.

Для иностранцев образование в чешских государственных университетах бесплатное. В коммерческих вузах стоимость обучения такая же, как для жителей Чехии, и стартует от €900 за семестр.

Условия поступления:

Несмотря на то, что школьное образование в Чехии длится 13 лет, украинские студенты могут сдавать экзамены на бакалаврат после 11 классов. Для этого необходимо пройти нострификацию и предоставить нотариально заверенные у чешского или аккредитованного нотариуса копии и апостиль следующих документов:

аттестат о школьном образовании и приложение с оценками;

справка об учебном плане по всем изученным школьным предметам.

Для поступления на магистратуру:

диплом об окончании колледжа или бакалаврата в университете и приложение с оценками

академическую справку из университета, в которой указаны часы по каждому предмету, изученному в университете или колледже.

Вступительные экзамены в Чехии сдают с апреля по конец июня – каждый вуз назначает свои даты.

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Всего в Чешской Республике 26 общественных, 2 государственных и 34 частных вузов. Просмотрите список аккредитованных учреждений. Смотрите области обучения, которые они предлагают, прочтите подробную информацию, чтобы понять, в чем их преимущества и что они могут предложить иностранным студентам.

По ссылке студенты могут найти данные об обучении, стипендиях, оплате, информацию обо всех учебных заведениях Чехии: https://portal.studyin.cz/ru/find-your-institution/

Когда в Чехии проходит вступительная кампания?

К сожалению, выпускники из Украины в этом году уже не успевают подать заявления на поступление и обучение в 2022-2023 годах.

В Чехии можно одновременно поступать в несколько вузов. Следует успеть подать заявление с декабря до конца февраля (стоимость каждого заявления €10-15). Но есть университеты и некоторые специальности, которые принимают документы до конца лета. Это либо коммерческие высшие учебные заведения, либо специальности, по которым недобор по конкурсу.

Результаты поступления зависят не только от успешно сданных экзаменов, но и от конкурса. Если конкурс велик, нужно быть готовым пройти мотивационное собеседование и желательно иметь хорошие оценки в школьном аттестате. По популярным специальностям – психология, медицина, менеджмент – конкурс может быть до 30 человек на место.

Но есть специальности, по которым можно учиться бесплатно и поступить без экзаменов (ядерная физика, энергетика). Правда, учиться на них довольно сложно и, если не прилагать усилия, можно вылететь после первого семестра.

Кто может рассчитывать на материальную поддержку от чешских вузов?

Во-первых, это стипендиальная программа, рассчитанная для украинских студентов, которые уже учатся в Чехии и остались без материальной поддержки родителей в связи с войной в Украине. Сумма поддержки (15 тыс. крон) пока одноразовая, но каждый университет сам решает, сколько месяцев предоставлять студенту такую ​​финансовую помощь.

Во-вторых, финансовая поддержка оказывается не всем желающим – количество стипендий ограничено.

В-третьих, по поводу новых украинских студентов, которые только сейчас начинают сдавать вступительные экзамены. Университеты только в сентябре-октябре смогут ответить, будут ли они платить стипендию для студентов-беженцев.

Какие еще существуют стипендии для украинских студентов?

Для всех украинских студентов университеты выплачивают так называемый Ubytovaci stipendium – стипендию на проживание. Это примерно 500 крон (€20) в месяц.

Также существует социальная стипендия – ее размер устанавливает каждый вуз отдельно. Она предоставляется студентам из многодетных семей, матерям, которые в одиночку воспитывают детей.

Студенты-беженцы из Украины тоже могут попытаться податься на социальную стипендию. Каждый университет будет отдельно рассматривать каждый запрос.

Ну и конечно, у каждого чешского вуза есть свои стипендии за хорошее обучение. Об этом нужно спрашивать в учебном заведении, где учится или планирует учиться студент.

Какие университеты Чехии оказывают финансовую поддержку украинцам?

Стипендии чешских вузов, которые предоставляют украинцам, разные – зависят от правил университета. Информация о вузах, поддерживающих украинских студентов здесь: https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/

Проживание студентов

Во время учебы в Чехии у вас есть несколько вариантов проживания. Некоторые университеты предоставляют своим студентам общежития. Кроме того, есть вариант аренды отдельной квартиры. Расходы зависят от расположения и качества объекта.

Студенческие общежития

Большинство университетов в Чехии предлагают студентам проживание в общежитиях. Чаще вы делите номер с соседом.

Помещение типа двухкомнатной квартиры на двоих с общей кухней, ванной комнатой и туалетом. Номера обставлены основной мебелью (кровать, стол, стулья, полки).

В среднем проживание в номере с соседом обойдется в €120 в месяц. В стоимость входят одеяло и постельное белье, доступ к общей кухне, ванной комнате и помещению общего пользования.

Квартиры

Студенты также могут найти себе отдельное жилье, обычно комнату в квартире с соседями или целую квартиру. Цены зависят от размера, расположения и обстановки квартиры. Стоимость аренды — от €500-800 в месяц за квартиру из двух-трех комнат. Отдельная комната в квартире стоит около €250 в месяц.

Ученые из Украины в Чехии

Чешская наука всегда играла немаловажную роль в мире. Эта небольшая страна приобрела международную популярность в разных отраслях – от египтологии, лечения болезней до нанотехнологий.

Сегодня в стране работает 9 научно-исследовательских центров и более 40 региональных исследовательских центров. Кроме того, правительство недавно объявило о новой инновационной стратегии Чешской Республики на период 2019-2030 годов.

В рамках этой стратегии под названием Чешская Республика – страна будущего поставлена амбициозная цель стать лидером в области инноваций в Европе. Поэтому ученым здесь рады.

— Было бы очень жаль, если бы люди, приезжающие из Украины, в первую очередь ученые, шли работать не по специальности, а на склады или уборщиками. У меня мама тоже преподает в университете, и я видела, насколько много времени она отдает науке – писала статьи, диссертации. Это очень серьезный вопрос, – рассказывает Кривошей.

Чтобы украинцам было легче ориентироваться в Чехии, была создана отдельная онлайн-платформа. Там есть вся информация для студентов, украинских ученых, исследователей, приезжающих в Чешскую Республику.

— Этот веб-ресурс был создан в сотрудничестве с Кабинетом министров науки, исследований и инноваций и Министерством образования, молодежи и спорта, которые являются основными спонсорами государственной политики университетов, науки и исследований. В Чехии уже работают десятки новоприбывших ученых из Украины. Большинство академических работников из Украины трудоустроились на факультете науки и философии, – объясняет Таисия Кривошей.

Другие организации и инициативы, помогающие ученым и академикам из Украины: