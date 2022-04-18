По обновленному законодательству Чехии все украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля 2022 года, могут трудоустраиваться на официальную работу без специального разрешения. Пока достаточно иметь только так называемую визу толерантности.

Также все украинцы, ищущие жилье в Чехии, могут рассчитывать на денежную поддержку от государства в размере 5 000 чешских крон в месяц (где-то 6 500 грн). Для этого нужно открыть счет в одном из чешских банков и оформить соответствующую заявку.

Как подать заявку на получение финансовой помощи

Вариант 1: оформить гуманитарную помощь онлайн

Заявку можно подать на сайте: https://davkyuk.mpsv.cz/uk/jazyk?url=%2

В этом случае вам не придется никуда ходить, тратить время и силы в длинных очередях. Деньги поступят через несколько рабочих дней на указанный счет.

Вариант 2: подать заявку в Центр занятости

Для этого необходимо посетить ближайший Центр занятости, где подробно расскажут, как и какие документы заполнить. Адреса всех отделений доступны по ссылке: https://zakordon.24tv.ua/chehiyi-pochali-viplachuvati-bizhentsyam-finansovu-dopomogu-yak_n1914176

Обратите внимание! За первый месяц выплата поступит автоматически. В дальнейшем нужно подавать заявку каждый месяц на получение денег. На выплаты могут рассчитывать только лица, не имеющие официальной работы.

— Министр труда Чешской Республики отменил все рабочие разрешения для украинцев. То есть каждый украинец, наравне с чехами, может прийти к работодателю, сразу заключить соглашение и идти работать без посредников. В Чехии, если ты пойдешь с посредником к работодателю, заплатишь ему 50% своей зарплаты. Поэтому идите напрямую к работодателю, – советует директор правительства труда в Чехии Алице Калоускова.

Как найти работу в Чехии

Искать работу в Чехии украинцам можно, либо обратившись к правительству труда, либо онлайн.

Популярные сайты для поиска работы:

Hyperinzerce – в базе портала есть не менее 200 тыс. предложений с разными направлениями и профессиями. Здесь можно найти жилье или купить автомобиль.

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Если вы хотите найти работу через агентство по трудоустройству, проверьте, есть ли оно в списке аккредитованных агентств на сайте Министерства труда и социальных дел.

Будьте самостоятельнее! Не бойтесь обращаться к социальным работникам интеграционных центров и неправительственных некоммерческих организаций, которые могут бесплатно помочь вам найти работу, составить профессиональное резюме или подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем.

Поиск работы по специализации

— Каждое рабочее место согласовано с работодателем, предлагающим работу. Есть три категории рабочих мест: без квалификации, с квалификацией и высокой квалификацией. Больше всего вакансий – без квалификации. В этих объявлениях есть контакты работодателей. Любой украинец, который придет сюда, может обратиться к любому работнику в нашем правительстве труда. Он возьмет его за руку и приведет к работодателю, познакомит. Главное – не бойтесь проявлять инициативу, — объясняет директор правительства труда Алице Калоускова.

Работа для врачей и медработников:

Очень много информации для украинских врачей и медработников на этом сайте: https://lekariproukrajinu.cz/uk/dlya-ukrayinskykh-likariv/

Центр кадров Пльзенского региона бесплатно поможет с нострификацией и стажировкой в ​​больнице. Заполните анкету или напишите на e-mail на чешском и русском языках сюда – faitová@clz-pk.cz.

Работа для учителей

Сейчас идет набор украиноязычных учителей для классов, где будут учиться дети-беженцы.

Работа для разнорабочих специальностей

— Наиболее востребованные специальности – на заводы, ручной труд или помощницы в ресторанах, отелях. Мыть посуду, убирать. Строители всех специальностей. Водители грузовых автомобилей, трамваев, автобусов. Нужны инженеры. Маркетологи, врачи. Но там нужно знать чешский язык. Требования высокие, — объясняет директор правительства труда Алице Калоускова.

Какую оплату труда могут рассчитывать украинские переселенцы в Чехии?

Заработная плата в Чехии зависит от региона, сферы деятельности, а также должности. Но в среднем здесь можно получить от 10 тыс. до 35 тыс. крон в месяц (около 13 500 – 47 200 грн).

Работа в сфере IT оплачивается достаточно высоко, но есть и соответствующие требования. Здесь нужно владеть английским языком на высоком уровне, иногда спрашивают и о чешском языке. В среднем Junior/Medior Developer получает в Праге 2 500 евро в месяц (около 82 400 грн).