Для получения медицинских услуг на территории Чехии необходимо иметь страховку. С выдачей визы о временной защите человека автоматически включают в государственное медицинское страхование Чехии. То есть, на момент предоставления так называемой толерантной визы человек становится участником системы государственного медицинского страхования с полным доступом к медпомощи. Взносы за человека платит государство. Если подтверждения медицинского страхования нет, нужно подать заявку через онлайн-регистрацию в Генеральную страховую компанию Чешской Республики (VZP ČR).

Можно также лично явиться в одно из отделений VZP ČR или в другие медицинские страховые компании страны

Полезные ссылки на получение медицинской помощи:

— https://lekariproukrajinu.cz/uk/— здесь врачи общей практики предлагают бесплатную медицинскую помощь

— https://www.duly.cz/ — по этой ссылке чешская ассоциация Dul предлагает бесплатную помощь беременным женщинам.

— https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina — на этом сайте можно получить бесплатную психологическую помощь. После заполнения анкеты заявитель получит связь с конкретным психологом.

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— Терапевтическую помощь предлагает и Национальный институт психического здоровья: +420 283 088 линии 139, 140 и 244; ambulance@nudz.cz

Обратите внимание! Для беженцев из Украины, приехавших в Чехию и нуждающихся в любой медицинской информации, создана специальная бесплатная информационная линия. Звоните 1221, после соединения выберите цифру 8. Операторы говорят на украинском.

Подробную информацию о медицинских услугах, страховании и лечебных учреждениях Чехии, на украинском языке, можно найти на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Как работает медицинское страхование

В Чешской Республике существуют две основные формы медицинского страхования – государственное и коммерческое. Украинцам, бежавшим от войны в Чехию, оформили государственную страховку. Она дает возможность пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием в стандартном объеме. За беженцев из Украины платит государство. Пока что страховки оформили на год. Подписанное медицинское страхование действует только на территории Чешской Республики. При посещении врача застрахованные лица предъявляют доказательства страхования или страховую карту.

С этим страхованием в Чехии визит к врачу, медицинские осмотры и пребывание в больнице не оплачиваются. За лекарства, отпускаемые по рецепту, придется доплачивать. Как правило, вы платите не полную цену, а только разницу между фактической ценой лекарства и тем, что возместит медицинская страховая компания. Однако, согласно закону, по каждому заболеванию должен быть хотя бы один препарат, который полностью покрывает страховая компания, то есть совершенно бесплатный для пациента.

Для стоматологического лечения действуют особые правила. Там пациенты сами платят относительно большие суммы. За пределами Праги и Брно достаточно сложно найти стоматолога, который примет вас без недельного ожидания.

В Чехии принято вызывать скорую помощь только при угрозе жизни. Врач не обязан приходить к пациенту, который, например, сообщает только о высокой температуре.

Сумма взносов и медицинские страховые компании

Общее медицинское страхование могут предоставлять страховые компании со специальной концессией. В настоящее время на рынке их всего семь, но основная компания VZP – в ней часто оформляют страховку даже автоматически. Однако выбор медицинской страховой компании свободен. Например, работник может уведомить работодателя о желании застраховаться в той или иной страховой компании (или перейти в другую) — заполнить электронное заявление, и работники компании уже позаботятся об остальных формальностях.

Сумма страховых взносов на медицинское страхование составляет 13,5% от «брутто» оплаты труда работника. Одну треть платит работник со своей зарплаты (автоматически отчисляет работодатель), две трети — работодатель из своего фонда.

Для трудоустроенных, впрочем, установлена ​​минимальная сумма ежемесячных взносов — это 2 187 чешских крон в 2022 году (2 860 грн). Предприниматели оплачивают ту же долю от своего базового коэффициента. Минимальный взнос для них составляет 2 627 чешских крон в 2022 году. В случае если за застрахованного платит взносы государство, страховая компания получает 1 967 (2 560 грн) чешских крон в 2022 году.

Как купить лекарство в чешских аптеках

Если в Украине аптеки почти на каждом шагу, то в Чехии все иначе. Аптеку найти возможно, однако придется намотать несколько километров, чтобы добраться до места назначения. К тому же график работы отличается от украинских аптек.

Чешские аптеки работают пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные. Открытие в 8.00. Закрытие: до 18:00, либо до 19:00. В пятницу аптеки могут работать только до обеда.

Филиалы аптек, которые находятся в крупных торговых центрах, работают до закрытия самого центра. Круглосуточно работают только дежурные аптеки, в частности, это не более двух аптек на один район.

Приобрести медицинские препараты можно не только в аптеках. Те, которые продаются без рецепта, можно купить в супермаркетах или онлайн в Интернете.

Как заказать лекарственные препараты с помощью интернета

В Чехии достаточно популярны онлайн-аптеки. Большинство аптечных сетей имеют англоязычную версию.

Самые популярные Интернет-ресурсы, где можно приобрести лекарственные препараты:

https://www.lekarna.cz/ – на этом сайте можно купить не только лекарства, но и многие другие косметические средства. Действует бесплатная доставка, если заказ более чем на 1000 крон.

https://www.drmax.cz/ – одна из самых распространенных аптечных сетей Чехии, насчитывающая более 400 пунктов по всей стране.

http://www.ekolekarna.cz/ – сеть виртуальных экоаптек Чешской Республики. На сайте продаются только экологичные препараты для здоровья.

Какие препараты продаются по рецептам

Правила продажи лекарств в Чехии значительно строже, чем в Украине. Если человеку что-то болит, сначала он должен сходить на прием к врачу и только потом идти в аптеку. Определив точный диагноз, врач назначает соответствующее лечение, выписывает рецепт, по которому пациент должен купить препараты. К примеру, без рецепта здесь не купить антибиотики или гормональные препараты.

Препараты, которые можно купить без рецепта, в частности:

Средства от боли в горле и кашля;

Обезболивающие и противовоспалительные мази;

Болеутоляющие;

Противоаллергические;

Витамины;

Средства контрацепции;

Жаропонижающие препараты;

Противоинфекционные мази;

Лекарство от расстройства желудочно-кишечного тракта.

Следует отметить, что каждый рецепт имеет свой срок действия: