Для безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах Чехії треба володіти чеською мовою на рівні не нижче ніж В2. Для підтвердження її знання необхідно здати мовні іспити та отримати сертифікат рівня В2. Платна освіта може бути англійською мовою. Тест та рівень знання мови – на вимогу університету.

– Шукайте в інтернеті заклади, які мають вашу спеціальність, ваш факультет. Їх завжди кілька. І пишіть їм. Просто, у довільній формі описуйте свою ситуацію. Я – студент такого-то курсу, такої-то спеціальності. Сталася війна – приїхав сюди. І беруть. Всі зараз прониклись ситуацією і намагаються усіляко допомагати українцям, – радить одна із розробниць освітньої платформи для українців в Чехії Таїсія Кривошей.

Для іноземців освіта у чеських державних університетах безкоштовна. У комерційних вишах вартість навчання така сама, як для жителів Чехії, і стартує від € 900 за семестр.

Умови вступу:

Незважаючи на те, що шкільна освіта в Чехії триває 13 років, українські студенти можуть здавати іспити до бакалаврату після 11 класів. Для цього необхідно пройти нострифікацію та надати нотаріально засвідчені у чеського або акредитованого нотаріуса копії та апостиль таких документів:

атестат про шкільну освіту та додаток з оцінками;

довідка про навчальний план з усіх вивчених шкільних предметів.

Для вступу на магістратуру:

диплом про закінчення коледжу або бакалаврату в університеті та додаток з оцінками,

академічна довідка з університету, в якій підсумовано години з кожного предмета, вивченого в університеті чи коледжі.

Вступні іспити в Чехії складають з квітня до кінця червня – кожен ВНЗ призначає свої дати.

Зараз дивляться

Загалом у Чеській Республіці є 26 громадських, 2 державних та 34 приватних вищих навчальних закладів. Перегляньте список акредитованих установ нижче. Дивіться сфери навчання, які вони пропонують, прочитайте детальну інформацію, щоб зрозуміти, у чому їх переваги і що вони можуть запропонувати іноземним студентам.

За посиланням студенти можуть знайти дані про навчання, стипендії, оплату, інформацію про усі навчальні заклади Чехії: https://portal.studyin.cz/ru/find-your-institution/

Коли в Чехії проходить вступна кампанія у вишах?

На жаль, випускники з України цьогоріч вже не встигають подати заяви на вступ та навчання у 2022-2023 роках. У Чехії можна одночасно вступати до кількох вишів. Потрібно встигнути подати заяву з грудня до кінця лютого (вартість кожної заяви €10-15). Але є університети та деякі спеціальності, які приймають документи аж до кінця літа. Це або комерційні вищі навчальні заклади, або спеціальності, на які недобір за конкурсом.

Результати вступу залежать не лише від успішно зданих іспитів, а й від конкурсу. Якщо конкурс великий, потрібно бути готовим пройти мотиваційну співбесіду та бажано мати хороші оцінки у шкільному атестаті. На популярні спеціальності – психологія, медицина, менеджмент – конкурс може бути до 30 осіб на місце.

Але є спеціальності, на яких можна навчатись безкоштовно та вступити без іспитів (ядерна фізика, енергетика). Правда, вчитися на них досить складно і, якщо не докладати зусиль, можна вилетіти після першого семестру.

Хто може розраховувати на матеріальну підтримку чеських вишів?

По-перше, це стипендіальна програма, розрахована для українських студентів, які вже навчаються в Чехії та залишилися без матеріальної підтримки батьків у зв’язку з війною в Україні. Сума підтримки (15 тис. крон) поки що одноразова, але кожен університет сам вирішує, скільки місяців надавати студенту таку фінансову допомогу.

По-друге, фінансова підтримка видається не всім охочим – кількість стипендій обмежена.

По-третє, стосовно нових українських студентів, які тільки зараз починають складати вступні іспити. Університети тільки у вересні-жовтні зможуть відповісти, чи будуть вони платити стипендію для студентів-біженців.

Які ще існують стипендії для українських студентів?

Для всіх українських студентів університети виплачують так званий Ubytovaci stipendium – стипендія на проживання. Це приблизно 500 крон (€20) на місяць.

Також існує соціальна стипендія – її розмір встановлює кожен ВНЗ окремо. Вона надається студентам з багатодітних сімей, матерям, які самі виховують дітей, тощо. Студенти-біженці з України теж можуть спробувати податися на соціальну стипендію. Кожен університет окремо розглядатиме окремий запит.

Ну і звісно, у кожного чеського ВНЗ є свої стипендії за хороше навчання. Про це треба запитувати у самому виші, в якому навчається чи планує навчатися студент.

Які університети Чехії надають фінансову підтримку українцям?

Стипендії чеських ВНЗ, які надають українцям, різні – залежить від правил університету. Інформація про виші, які підтримують українських студентів, тут: https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/

Проживання студентів

Під час навчання у Чехії у вас є кілька варіантів організації проживання. Деякі університети надають своїм студентам гуртожитки. Крім того, є варіант оренди окремої квартири. Витрати залежать від розташування та якості об’єкта розміщення.

Студентські гуртожитки

Більшість університетів у Чехії пропонують студентам проживання у гуртожитках. Найчастіше ви ділите номер із сусідом. Помешкання на зразок двокімнатної квартири на двох із загальною кухнею, ванною кімнатою та туалетом.

Номери обставлені основними меблями (ліжко, стіл, стільці, полиці). У середньому проживання в номері із сусідом коштуватиме €120 на місяць. У вартість входить ковдра та постільна білизна, доступ до загальної кухні, ванної кімнати та приміщення загального користування.

Квартири

Студенти також можуть знайти собі окреме житло, зазвичай кімнату у квартирі із сусідами або цілу квартиру. Ціни залежать від розміру, розташування та обставлення помешкання. Орендна варіюється від €500-800 на місяць за квартиру з двох-трьох кімнат. Окрема кімната у квартирі коштує приблизно €250 на місяць.

Науковці з України в Чехії

Чеська наука завжди відігравала важливу роль у світі. Ця невелика країна здобула міжнародну популярність у різних галузях – від єгиптології, лікування хвороб до нанотехнологій.

Нині у країні працює 9 науково-дослідних центрів та понад 40 регіональних дослідницьких центрів. Крім того, уряд нещодавно оголосив про нову інноваційну стратегію Чеської Республіки на період 2019–2030 років.

У рамках цієї стратегії під назвою Чеська Республіка – країна майбутнього поставлена амбітна ціль стати лідером у галузі інновацій у Європі. Тому науковцям тут раді.

– Дуже було б шкода, аби люди, які приїжджають із України, насамперед науковці, йшли працювати не за фахом, а на складах чи прибиральниками. У мене мама теж викладає в університеті, і я бачила, наскільки багато часу вона віддає науці – писала статті, дисертації. Це дуже серйозне питання, – розповідає Кривошей.

Аби українцям було легше орієнтуватися у Чехії, було створено окрему онлайн-платформу. Там є вся інформація для студентів, українських вчених, дослідників та інших науковців, які приїжджають до Чеської Республіки.

– Цей веб-ресурс був створений у співпраці з Кабінетом міністрів науки, досліджень та інновацій та Міністерством освіти, молоді та спорту, які є основними спонсорами державної політики щодо університетів, науки та досліджень. У Чехії вже працюють десятки новоприбулих науковців з України. Більшість академічних працівників з України працевлаштувалися на факультеті науки і філософії, – пояснює Таїсія Кривошей.

Інші організації та ініціативи, які допомагають вченим та академікам з України: