Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Лідери обговорили посилення санкційного тиску на Росію, інтеграцію України до ЄС і захист енергетичної свободи Європи.

– Хорватія є принциповою учасницею нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право кожного європейського народу на незалежне й демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об’єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву. Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував Хорватії за готовність підтримати шостий санкційний пакет Євросоюзу проти РФ. Також сторони обговорили співпрацю в питанні відновлення повноцінного життя в деокупованих районах нашої країни.

Зокрема, Володимир Зеленський звернувся до Хорватії з проханням надати нашій державі необхідну допомогу у розмінуванні територій.

Крім того, під час зустрічі Володимир Зеленський і Андрей Пленкович обговорили інтеграцію України у Європейський Союз. Президент сподівається, що на засіданні Європейської Ради у червні цього року країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус кандидата для України.

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Зі свого боку Андрей Пленкович Хорватії заявив, що Хорватія високо цінує стійкість і опір, який чинить український народ.

– Хорватія послідовно підтримувала Україну в політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному й технічному плані. І ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, – додав він.

Також, за словами Пленковича, Хорватія підтримуватиме подальші обмежувальні заходи щодо Росії на рівні ЄС. Він зауважив, що він особисто та його країна підтримують європейські прагнення України та її народу.

Крім того, Андрей Пленкович повідомив, що відсьогодні надзвичайний і повноважний посол Хорватії в Україні повертається до Києва, що також є потужним сигналом підтримки українців.