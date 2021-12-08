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Факты / Украина / Политика

Хорватия обязалась поддержать вступление Украины в Евросоюз

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
саміт україна єс

Хорватия подписала право на европейскую перспективу Украины. Об этом на совместном брифинге с Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Республики Андрей Пленкович.

– Сегодня мы подписали декларацию о поддержке Хорватией европейской перспективы Украины. Это то, что мы делаем на практике уже много лет. Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, процессы реформ и считаем, что это самый лучший путь, чтобы улучшить качество жизни украинцев, — добавил он.

8 мая президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эгилс Левитс также подписали общую декларацию о европейской перспективе Украины.

Левитс подчеркнул, что Латвия поддержит Украину, когда она будет готова подать заявку на членство в ЕС. Такие декларации Украина ранее подписала с Литвой и Польшей – в марте и мае 2021 года.

2 ноября Словакия стала еще одной страной, которая обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз.

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