Дефицит горючего создается из-за давления на рынке горючего, потому что у людей желание купить как можно больше и запастись.

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– За последние три недели враг уничтожил инфраструктуру по складированию, инфраструктуру по НПЗ Кременчугский, который по сути закрывал и давал 100% бензина и 50% дизеля. Конечно нам нужно было время и операторам рынка, чтобы перестроить логистические цепи и наполнить рынок бензином и дизелем, – сказала она.

Юлия Свириденко добавила, что переустройство логистики требовало порой и сейчас министерство работает с портами и станциями из Польши.

– На последней неделе мы посмотрели статистику по импорту и у нас каждый день заезжает достаточное количество бензина и дизеля при нормальном потреблении. Конечно, мы понимаем, что украинцы, чувствуя создавшийся этот временный дефицит, пытаются заправить полный бак, или дополнительный объем купить, что оказывает давление (на топливный рынок, — Ред.), а панические настроения влияют на то, что у нас повышен ажиотаж на спрос со стороны украинцев на горючее, – пояснила она.

Министр экономики рассказала, что в настоящее время в Украину заезжает достаточное количество топлива. В то же время, по ее словам, со следующей недели очереди за горючим если не исчезнут, то точно снизятся.

Она также прокомментировала активно меняющиеся цены на топливо в данных условиях. По словам министра, цены на топливо в Украине самые низкие в Европе, а цена может расти из-за логистических трудностей.

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По ее словам, государство будет контролировать ценообразование на топливо, чтобы у всех украинцев была возможность получить ресурсы по нормальной цене.