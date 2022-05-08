Дефіцит пального створюється через тиск на ринку пального, бо у людей бажання купити якомога більше та запастись.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

– За останні три тижні ворог знищив інфраструктуру по складуванню, інфраструктуру по НПЗ Кременчуцький, який по суті закривав і давав 100% бензину та 50% дизелю. Звичайно нам потрібен був час і операторам ринку, щоб перелаштувати логістичні ланцюги і наповнити ринок бензином і дизелем, – сказала вона.

Юлія Свириденко додала, що перелаштування логістики потребувало часом і зараз міністерство працює з портами та станціями з Польщі.

– Останнього тижня ми подивились статистику по імпорту і в нас кожен день заїжджає достатня кількість бензину і дизелю при нормальному споживанні. Звичайно, що ми розуміємо, що українці, відчуваючи що створився цей тимчасовий дефіцит, намагаються заправити повний бак, або додатковий обсяг купити, що спричиняє тиск (на паливний ринок, – Ред.), а панічні настрої впливають на те, що в нас підвищений ажіотаж на попит з боку українців на пальне, – пояснила вона.

Міністр економіки розповіла, що наразі в Україну заїжджає достатня кількість палива. Водночас, за її словами, з наступного тижня черги за пальним якщо не зникнуть, то точно зменшаться.

Вона також прокоментувала ціни на паливо, що активно змінюються в даних умовах. За словами міністра, ціни на паливо в Україні є найнижчими в Європі, а ціна може зростати через логістичні труднощі.

Зараз дивляться

За її словами, держава буде контролювати ціноутворення на паливо, щоб у всіх українців була можливість отримати ресурси за нормальною ціною.