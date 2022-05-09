Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ работают над возможностью деблокировать Мариуполь военным путем, однако сейчас ее нет.

Об этом он сообщил в комментарии Фактам ICTV.

– Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя, это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают усилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения, – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что власти находятся в постоянной коммуникации с бойцами Азова, защищающими завод Азовсталь в Мариуполе.

Подоляк подчеркнул, что в вопросе Азовстали у россиян сейчас нет “вообще никаких тормозов – ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных”.

– Они стремятся к уничтожению в прямом эфире. Мы стремимся к сохранению жизней наших героев. Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом Азовсталь. Мы просчитываем все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет, предлагаем новые, – утверждает Подоляк.

Он напомнил, что на сегодняшний день, при посредничестве ООН и Офиса президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц – женщин, детей и пожилых людей, находившихся на заводе Азовсталь.

– Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят из Азовстали, которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей. Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства – это аксиома для нас. Защитники Азовстали – ребята из Азова, полиции, пограничной службы, военные – стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти, – утверждает Подоляк.

Советник главы ОП также выразил мнение, что, энергия общества на данный момент должна быть направлена ​​не на обращении к военно-политическому руководству внутри страны, а на обществах западных стран, мировых лидеров и международных организаций.

Сейчас смотрят