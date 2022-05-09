Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЗСУ працюють над можливістю деблокувати Маріуполь військовим шляхом, проте зараз її немає.

Про це він повідомив у коментарі Фактам ICTV.

– Щодо питання військової деблокади Маріуполя, це виняткова компетенція Збройних сил України. Якби була хоч одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні докладають зусиль, щоб ця можливість з’явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом громадського обговорення, – сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що влада перебуває у постійній комунікації з бійцями Азова, які захищають завод Азовсталь у Маріуполі.

Подоляк підкреслив, що у питанні Азовсталі у росіян зараз немає “взагалі жодних гальм – ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних”.

– Вони прагнуть знищення у прямому ефірі. Ми прагнемо збереження життів наших героїв. Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом Азовсталь. Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо в історії міжнародного права таких форматів немає, пропонуємо нові, – стверджує Подоляк.

Він нагадав, що на сьогоднішній день, за посередництва ООН та Офісу президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на заводі Азовсталь.

– Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців із Азовсталі, які відкопували та супроводжували цивільних. Дехто з них заплатив за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною, доки не заберемо всіх наших людей. Життя кожного українського захисника священне для української держави – це аксіома для нас. Захисники Азовсталі – хлопці із Азова, поліції, прикордонної служби, військові – стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх урятувати, – стверджує Подоляк.

Радник голови ОП також висловив думку, що енергія суспільства на даний момент має бути спрямована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій.

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