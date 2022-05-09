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Факти / Світ

Якби можна було деблокувати Маріуполь військовим шляхом, ми це зробили б – Подоляк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ЗСУ працюють над можливістю деблокувати Маріуполь військовим шляхом, проте зараз її немає.

Про це він повідомив у коментарі Фактам ICTV.

– Щодо питання військової деблокади Маріуполя, це виняткова компетенція Збройних сил України. Якби була хоч одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні докладають зусиль, щоб ця можливість з’явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом громадського обговорення, – сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента додав, що влада перебуває у постійній комунікації з бійцями Азова, які захищають завод Азовсталь у Маріуполі.

Подоляк підкреслив, що у питанні Азовсталі у росіян зараз немає “взагалі жодних гальм – ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних”.

– Вони прагнуть знищення у прямому ефірі. Ми прагнемо збереження життів наших героїв. Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом Азовсталь. Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо в історії міжнародного права таких форматів немає, пропонуємо нові, – стверджує Подоляк.

Він нагадав, що на сьогоднішній день, за посередництва ООН та Офісу президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб – жінок, дітей та людей похилого віку, які перебували на заводі Азовсталь.

– Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців із Азовсталі, які відкопували та супроводжували цивільних. Дехто з них заплатив за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною, доки не заберемо всіх наших людей. Життя кожного українського захисника священне для української держави – це аксіома для нас. Захисники Азовсталі – хлопці із Азова, поліції, прикордонної служби, військові – стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх урятувати, – стверджує Подоляк.

Радник голови ОП також висловив думку, що енергія суспільства на даний момент має бути спрямована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій.

Зараз дивляться

– Щоб вони також тиснули на російську сторону. Особливо ті, хто роками мав із ними чудові бізнес- та лобістські відносини. Ставайте поруч із нами. Станьте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення, – закликав він.

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