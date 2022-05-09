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Факты / Украина

Контрнаступление ВСУ заставило оккупантов перебросить силы под Харьков — ISW

Илья Нежигай редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова, вероятно, заставило российские войска передислоцироваться под Харьков вместо того, чтобы усилить застопорившиеся российские наступательные операции в других местах на востоке Украины.

С такой оценкой выступили исследователи из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке по состоянию на 8 мая.

Исследователи считают, что за 8 мая российские войска не смогли добиться значительных успехов ни на одном из направлений наступления. В то же время, ВС РФ продолжают попытки достичь административных границ Донецкой и Луганской областей, но не добились существенных территориальных успехов после взятия Попасной 7 мая.

В ISW отмечают, что российские силы, вероятно, накапливаются в Белгороде для усиления российской атаки в северной части Харькова, чтобы не допустить продвижения продолжающегося украинского контрнаступления ближе к украинско-российской границе.

В то же время, вражеский силы под Изюмом пытаются перегруппироваться и пополнить запасы и разобраться с разведкой украинских позиций, чтобы продолжить продвижение на юго-запад и юго-восток от Изюма.

Контрнаступление ВСУ заставило оккупантов перебросить силы под Харьков — ISW / 6 фотографий

Исследователи отмечают 8 мая штурм со стороны российских войск металлургического завода Азовсталь, а также попытки экономической интеграции оккупированного Мариуполя в более широкую российскую экономику.

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Эксперты из Института изучения войны предполагают, что враг, возможно, готовится возобновить наступление на Юге Украины, но в ISW отмечают, что эти наступательные действия вряд ли будут успешными.

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ФотоГенштаб ВСУISW

ИсточникISW

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