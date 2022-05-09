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Факти / Україна

Контрнаступ ЗСУ змусив окупантів перекинути сили під Харків – ISW

Ілля Нежигай редактор стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Український контрнаступ на північний схід від Харкова, ймовірно, змусив російські війська передислокуватися під Харків замість того, щоб посилити російські наступальні операції, що застопорилися, в інших місцях на сході України.

З такою оцінкою виступили дослідники з американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW) у зведенні станом на 8 травня.

Дослідники вважають, що за 8 травня російські війська не змогли досягти значних успіхів на жодному з напрямків наступу. Водночас ЗС РФ продовжують спроби досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, але не досягли суттєвих територіальних успіхів після взяття Попасної 7 травня.

В ISW зазначають, що російські сили, ймовірно, накопичуються в Бєлгороді для посилення російської атаки в північній частині Харкова, щоб не допустити просування українського контрнаступу, що триває, ближче до українсько-російського кордону.

Водночас ворожі сили під Ізюмом намагаються перегрупуватися та поповнити запаси та розібратися з розвідкою українських позицій, щоб продовжити просування на південний захід та південний схід від Ізюму.

Контрнаступ ЗСУ змусив окупантів перекинути сили під Харків – ISW / 6 фотографий

Дослідники відзначають 8 травня штурм з боку російських військ металургійного заводу Азовсталь, а також спроби економічної інтеграції окупованого Маріуполя до ширшої російської економіки.

Зараз дивляться

Експерти з Інституту вивчення війни припускають, що ворог можливо готується відновити наступ на Півдні України, але в ISW зазначають, що ці наступальні дії навряд чи будуть успішними.

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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Джерело: ISW

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