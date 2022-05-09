Насыщенный день для Украины: Канада отменяет пошлины, а Ужгород посетила жена Байдена

Канада отменяет таможенные ограничения для Украины сроком в течение одного года.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной конференции с украинским лидером в Киеве.

Владимир Зеленский поблагодарил канадского премьера за визит в украинскую столицу.

– Я благодарен Джастину за визит в наше государство. Именно сейчас, как раз в этот день. Мощный жест поддержки и веры в будущее нашего народа, – сказал он.

В течение дня в Киеве прошли двусторонние переговоры между украинской и канадской делегациями.

— Договорились о расширении экономического и оборонного сотрудничества. Есть очень важное решение Канады – отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Спасибо, Канада. Эта договоренность достигнута на переговорах с господином Трюдо и будет работать в интересах как украинского, так и канадского народов, – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что у Канады мощный потенциал в противоминной работе.

— Рассчитываем, что этот потенциал будет применен в Украине – там, где российские кафиры покинули тысячи мин, растяжек, снарядов, — сказал президент.

В то же время Джастин Трюдо объявил, что тарифы для Украины упраздняются на весь импорт.

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– Мы уже предоставили 25 млн долларов международной продовольственной программе и отменим тарифы на весь импорт из Украины на следующий год… Мы будем продолжать помощь, которую мы уже оказывали и будем оказывать Украине, – сказал глава правительства Канады.

Джастин Трюдо также заявил об ужесточении санкций против РФ в будущем. В частности, речь идет об уменьшении зависимости от энергоресурсов России и ограничениях, нацеленных против российских олигархов и политического руководства РФ.

Насыщенный день для Украины

Кроме того, Владимир Зеленский во время вечернего обращения 8 мая подвел итоги насыщенного дня для Украины.

Так, президент Украины сегодня провел переговоры в рамках Группы семи (G7), результатом которого стало совместное коммюнике лидеров Большой семерки. В нем, в частности, страны объявили о поэтапном отказе от российской нефти.

В ходе встречи с премьером Канады президент Зеленский наградил украинских саперов.

Кроме того, Ужгород посетила первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден, которая провела встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. Визит супруги президента США был приурочен ко Дню матери в Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский 8 мая провел переговоры в Киеве с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Во время встречи глава хорватского правительства поддержал украинскую борьбу за независимость.

Также в воскресенье Владимир Зеленский встретился с президентом норвежского Стортинга (парламента) Масудом Гарахани.

Кроме того, украинский лидер успел провести переговоры с президентом немецкого Бундестага Бербель Бас, которая 8 мая смогла посетить Бучу, когда вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт посетила Одесскую область.

Вне встреч на президентском уровне, Украину 8 мая посетил Боно, лидер группы U2, выступивший с концертом в метрополитене Киева.