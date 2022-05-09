За время полномасштабной войны в Украине уже более 1 млн украинских граждан незаконно вывезены в Россию. Среди них – более 200 тыс. детей.

Об этом рассказала сегодня на брифинге уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что оккупанты свозят большое количество украинцев в “фильтрационные лагеря”, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В некоторых лагерях находятся более 20 тыс. граждан.

Тех граждан Украины, которые не проходят “фильтрацию” российских захватчиков, вывозят в неизвестном направлении. Их судьба неизвестна. А тех украинцев, кто прошел, насильственно депортируют на территорию РФ.

– Более 1 млн 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию РФ, — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен показала три справки, необходимые людям, чтобы перемещаться на временно оккупированных территориях:

• о прохождении дактилоскопии (эта бумажка фактически подтверждает, что человек прошел “фильтрацию” оккупантов);

Сейчас смотрят

• пропуск для перемещения в населенном пункте, где находится фильтрационный лагерь;

• пропуск для того, чтобы выехать за пределы населенного пункта.

Денисова уточнила, что “фильтрационные лагеря” оккупантов были сформированы еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они размещены в школах, профтехучилищах, в исправительных колониях и других помещениях на временно оккупированных территориях Донбасса.

По данным Денисовой, людей массово вывозили из подвалов, где они скрывались от бомбардировок оккупантов. К примеру, в некоторых районах Мариуполя остались только женщины и дети, поскольку российские захватчики вывезли всех мужчин.

– Это делает ФСБ РФ. Людей сначала свозят, осматривают, раздевают, ищут какие-то особые приметы, татуировки. Изучают полностью телефон: какие связи у них с АТОшниками, участниками боевых действий, с государственными учреждениями или государственными лицами. И задают вопрос: Как вы относитесь к российской “спецоперации” на территории Украины. Если человек что-то не прошел, то его отправляют уже дальше, в Донецк, Докучаевск. Там другие фильтрационные лагеря. И мы не знаем, сколько там сейчас людей, мы знаем, что тысячи, – рассказала Денисова.

По ее данным, украинцев, которые проходят “фильтрацию” оккупантов (а это в основном пожилые люди, женщины и дети), вывозят в Ростовскую область РФ автобусами, откуда поездами отправляют дальше.

Денисова вновь проинформировала, что РФ заранее готовилась к массовой депортации украинцев.

– У меня есть доказательства того, что РФ заранее готовила такую принудительную депортацию. Потому что мы видим подтвержденные факты, что были доведены директивы до федеральных округов РФ – количество людей, которых нужно обеспечить временным проживанием. Есть отчеты некоторых регионов РФ о том, где они будут размещаться, – заявила омбудсмен.

Она уточнила, что у украинцев в ходе депортации забирают документы.

По словам Денисовой, в РФ есть волонтеры, которые находят лагеря с депортированными гражданами Украины, после чего сообщают о них украинской стороне.

Киев уже выступил с инициативой создания международной комиссии для возвращения депортированных украинцев. В состав такой комиссии должны войти омбудсмены стран, граничащих с РФ.

Денисова отметила, что у Украины уже есть опыт возвращения граждан из РФ через третьи страны (например, Эстонию). Пока таким образом удалось вывезти всего несколько семей.

На днях западные СМИ обнародовали информацию, что в России создали, по меньшей мере, 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Многие расположены в самых отдаленных уголках РФ (Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток).

Источник: Людмила Денисова