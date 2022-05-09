За час повномасштабної війни в Україні вже понад 1 млн українських громадян незаконно вивезені до Росії. Серед них – понад 200 тис. дітей.

Про це розповіла сьогодні під час брифінгу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що окупанти звозять велику кількість українців до “фільтраційних таборів”, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У деяких таборах перебувають понад 20 тис. громадян.

Тих громадян України, які не проходять “фільтрацію” російських загарбників, вивозять у невідомому напрямку. Їхня доля невідома. А тих українців, хто пройшов, насильно депортують на територію РФ.

– Понад 1 млн 185 тис. наших громадян, серед яких понад 200 тис. дітей, вивезено на територію РФ, – наголосила Денісова.

Омбудсмен показала три довідки, які необхідні людям, щоб переміщатися на тимчасово окупованих територіях:

• про проходження дактилоскопії (цей папірець фактично підтверджує, що людина пройшла “фільтрацію” окупантів);

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• перепустка для переміщення в населеному пункті, де знаходиться “фільтраційний табір”;

• перепустка для того, щоб виїхати за межі такого населеного пункту.

Денісова уточнила, що “фільтраційні табори” окупантів були сформовані ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони розміщені в школах, профтехучилищах, у виправних колоніях та в інших приміщеннях на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

За даними Денісової, людей масово вивозили з підвалів, де вони ховалися від бомбардувань окупантів. Наприклад, у деяких районах Маріуполя залишилися лише жінки та діти, оскільки російські загарбники вивезли всіх чоловіків.

– Це робить ФСБ РФ. Людей спочатку звозять, оглядають, роздягають, шукають якісь особливі прикмети, татуювання. Вивчають повністю телефон: які зв’язки в них є з АТОшниками, учасниками бойових дій, з державними установами чи державними особами. І ставлять запитання: Як ви ставитеся до російської “спецоперації” на території України. Якщо людина щось не пройшла, то її відправляють уже далі, до Донецька, Докучаєвська. Там інші фільтраційні табори. І ми не знаємо, скільки там зараз людей, ми знаємо, що тисячі, – розповіла Денісова.

За її даними, українців, які проходять “фільтрацію” окупантів (а це в основному літні люди, жінки та діти), вивозять в Ростовську область РФ автобусами, звідки потягами відправляють далі.

Денісова знову поінформувала, що РФ заздалегідь готувалася до масової депортації українців.

– У мене є докази того, що РФ заздалегідь готувала таку примусову депортацію. Тому що ми бачимо підтверджені факти, що були доведені директиви до федеральних округів РФ – кількість людей, яких потрібно забезпечити тимчасовим проживанням. Є звіти деяких регіонів РФ про те, де вони будуть розміщуватися, – заявила омбудсмен.

Вона уточнила, що в українців під час депортації забирають документи.

За словами Денісової, в РФ є волонтери, які знаходять табори з депортованими громадянами України, після чого повідомляють про них українській стороні.

Київ уже виступив з ініціативою про створення міжнародної комісії для повернення депортованих українців. До складу такої комісії повинні увійти омбудсмени країн, які межують з РФ.

Денісова зазначила, що в України вже є досвід повернення громадян з РФ через треті країни (наприклад, Естонію). Поки що таким чином вдалося вивезти лише кілька родин.

Днями західні ЗМІ оприлюднили інформацію, що в Росії створили щонайменше 66 таборів для примусово депортованих українців. Багато з них розташовані у найвіддаленіших куточках РФ (Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід).

Джерело: Людмила Денісова