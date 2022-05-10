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Факты / Украина

Выкраденное Россией у Украины зерно уже в Средиземном море – ГУР

Анастасия Гевко редактор ленты
Выкраденное Россией у Украины зерно уже в Средиземном море – ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что украденное из Украины Россией зерно уже находится в Средиземном море.

Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, также готовят к транспортировке в РФ. 

С той же целью изымается урожай, хранившийся в Энергодаре, для вывоза в направлении Каменки Днепровской – управление разведки сообщает, что под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны, согласно опубликованным данным – оккупированный Крым.

– В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу. 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым. Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту, – говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

По данным разведки, наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно могут поставить в другие страны Ближнего Востока.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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