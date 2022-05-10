Викрадене Росією в Україні зерно вже у Середземному морі – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що вкрадене з України Росією зерно вже знаходиться у Середземному морі.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомила пресслужба відомства.

Як уточнюється, у Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, що знаходяться у сховищах, також готують до транспортування до РФ.

З тією ж метою вилучається врожай, що зберігався в Енергодарі, для вивезення у напрямку Кам’янки Дніпровської – управління розвідки повідомляє, що під охороною військових виїхала колона російських КамАЗів та DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони, згідно з опублікованими даними – окупований Крим.

– У селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози вирушають на російський кордон. 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) із Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму. Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму великі обсяги викрадених в Україні овочів – буряка, картоплі, капусти, – йдеться у повідомленні.

Міноборони зазначає, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря.

За даними розвідки, найімовірніша країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно можуть поставити до інших країн Близького Сходу.