11 мая российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из Градов.
Информацию об обстрелах Зеленодольской общины в своем Telegram-канале подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Ценители “русского мира” били из Градов. Попали по Зеленодольску и Большой Костромке, — заявил он.
Валентин Резниченко также подтвердил, что владеет информацией о разрушениях домов, однако подробностей не сообщил.
По предварительным данным, мирные жители в результате обстрелов Зеленодольской общины не пострадали.
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