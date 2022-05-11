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Факты / Украина

Гатилы из Градов: оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Гатилы из Градов: оккупанты трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения

11 мая российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из Градов.

Информацию об обстрелах Зеленодольской общины в своем Telegram-канале подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Ценители “русского мира” били из Градов. Попали по Зеленодольску и Большой Костромке, — заявил он.

Валентин Резниченко также подтвердил, что владеет информацией о разрушениях домов, однако подробностей не сообщил.

По предварительным данным, мирные жители в результате обстрелов Зеленодольской общины не пострадали.

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