11 мая российские оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из Градов.

Информацию об обстрелах Зеленодольской общины в своем Telegram-канале подтвердил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Ценители “русского мира” били из Градов. Попали по Зеленодольску и Большой Костромке, — заявил он.

Валентин Резниченко также подтвердил, что владеет информацией о разрушениях домов, однако подробностей не сообщил.

По предварительным данным, мирные жители в результате обстрелов Зеленодольской общины не пострадали.