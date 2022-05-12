Киборг Донецкого аэропорта с прошлым в ФСБ: интервью с россиянином, который воюет за Украину

Боец Правого сектора, киборг Донецкого аэропорта, а также бывший сотрудник российской ФСБ. Трудно поверить, что все это можно сказать об одном человеке.

В 2014 году россиянин Илья Богданов перешел на сторону Украины, имея надежду когда-то принять участие в революции против путинского режима.

За это время Богданов пережил три покушения на свою жизнь. Нашел украинские корни и получил гражданство Украины. А с началом российско-украинской войны снова пошел воевать и даже успел получить тяжелое ранение.

Мы расспросили Илью Богданова как на него охотилось российское ФСБ и о первых днях войны, которые он провел на линии огня в районе Бучи и Ирпеня.

Почему вы приняли решение переехать в Украину?

Я переехал в 2014-м году, тогда у меня были совсем другие мотивы идти на войну. Я хотел воевать именно с путинским режимом, потому что я видел, что Россия остановилась в развитии и катится вниз.

Все казалось с виду словно “потемкинские деревни”. Никакого развития, только деградация. А в Украине в это время была декоммунизация и “Ленинопад”. И это было очень прогрессивно.

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Кроме того, многие мои друзья тогда поехали воевать в Украину. Уехал и я, сначала служил месяц в батальоне Донбасс. Потом попал в Правый сектор.

А ведь в ФСБ, где вы работали, как известно такого не прощают. Пытались ли с вами связаться ваши бывшие сотрудники и как-то давить морально?

Они все считают меня врагом народа. Такие случаи, как со мной, бывают не часто и после них всегда перестановки. Тогда в 2014 году там тоже прошлись по всем, снимали с должностей очень много людей.

Кто со мной вообще когда-то сталкивался, у всех крест на карьере. Кучу народу проверили на полиграфе.

Даже тех, кого я не видел уже по четыре года, с тех пор как служил на Сахалине, и тех проверили и ставили им пометку, что они со мной когда-то контактировали.

Это у них советское наследие так чистить лавы. Некоторые друзья писали, что Путин обещал тех россиян, кто воюет за Украину вернуть и наказать.

Можно ли сказать, что именно с этим были связаны многочисленные покушения на вашу жизнь?

Да, но все было организовано бессмысленно. Первое покушение организовывал тогда еще лидер Оплота Жилин. Киллером был бывший милиционер-неудачник.

Его представители ФСБ завербовали тогда в Белгороде. Впоследствии он получил 8,5 лет.

Вторым было похищение, которое почти удалось. Тогда организатором ставилась задача вывезти меня в Россию живым или мертвым.

Буквально на границе сработал спецназ СБУ и банду взяли. Было и третье, его собирались осуществить кадыровцы, но оно также провалилось.

В этом году вы попали на войну буквально 24 февраля. Как вы впервые лицом к лицу столкнулись с русскими?

Я позвонил своему другу, который держит связь с ГУРом (Главное управление разведки МО Украины — Ред.) и говорю забери меня на войну, он забрал и мы поехали.

С россиянами встретился на вторые сутки. Рано утром у Гостомеля с Бучей сожгли нашу колонну десантников, которая оттуда выходила и попала в засаду. По следам было видно, что артиллерия на бронемашинах преградила путь.

Лежали тубусы от ручных гранатометов, а рядом церковь Московского патриархата, там наверху была пулеметная точка, из нее добивали. Нам поставили задачу забрать тела.

И вдруг мы видим на горизонте что на нас движется огромное количество техники. Но мы все равно еще успели забрать всех наших 200-х.

Если не ошибаюсь, это был день, когда взорвали мост через реку Ирпень?

Именно так. Мы быстро двинулись. Выезжаем на этот мост, его только что взорвали. Мы едем вперед и видим, что он дымится, горит. И слева стоят в ряд грузовики нацгвардейские и на них буква V. Тогда буквы V еще никто не видел, все говорили Z.

Я говорю, наверное это наши, а мне говорят, посмотри направо. А справа просто куча пехоты с красными повязками. И тут мы понимаем, что это вовсе не наши. Что делать? Мы уже не остановимся.

Залетаем на этот мост и это просто было какое-то кино. Самый большой стресс за все войны, в которых я участвовал. По нам начали стрелять как в тире. Ты едешь и слышишь эти выстрелы.

Все дымится, горит. Но проехали. Вывезли ребят, наших 200-х. Отвезли и впоследствии опознали.

Но тогда вы не были ранены?

Нет. Когда объявляли зачистку Ирпеня, мы тоже в этом участвовали. Мы ехали на точку, которая была в серой зоне. Там никогда не было русских и там никогда не было наших.

Мы оттуда взлетали беспилотниками, наводили артиллерию, ездили там десятки раз. И вот поворачиваем туда и выскакивает откуда-то солдат и кричит: “Стоять”. Мы сдаем назад, я смотрю на перекрестке и вижу, что за забор дома въехала боевая машина десанта.

БРДМ четвертый, у нас таких нет. Хорошо не весь экипаж был на улице, они, должно быть, мародерили. Я вижу трикалор на форме и с заднего сиденья начинаю стрелять. На выстрелы отреагировал пулеметчик, открывший огонь по нашей гражданской не бронированной машине.

На удивление у водителя ни одного ранения. Но он как сидевший вцепился в руль и все застыл. И я ему кричу: “Газуй, газуй, газуй”. Он просто не слышит, ну где-то за секунду две хлоп и не чувствую руку. Водитель пришел в себя, и нам тогда удалось уехать.

Уже установлено, что под Бучей воевали части россиян из Владивостока, откуда вы родом. Как считаете могли ли там быть ваши знакомые? Есть ли какое-то объяснение жестокости русских с мирным населением?

Так там были части из Владивостока и из Хабаровска. К удивлению, моих знакомых среди них не было.

Когда я читал о зверствах в Буче, я представлял на месте этих солдат всех своих однокурсников, с кем я там служил. И я думаю, они бы все так вели себя и считали бы, что они делают все вполне правильно.

Такой психотип русского солдата, когда он попадает в условия войны, теряет человеческий облик и становится животным. Причем Владивосток, Дальний Восток, там все украинцы, переселенцы XIX века, но они все уже ментально россияне.

Что планируете делать дальше? Вернетесь ли на фронт?

Сейчас надо чтобы восстановилась рука. Я думаю, что за три месяца я справлюсь.

Пока поработаю в своем ресторане корейской кухни. Он был открыт еще до войны. И два месяца простаивал. Там была казарма для моих сослуживцев. Теперь надо запускать экономику и помогать хотя бы так.

А потом планирую вернуться на фронт, я же гражданин Украины. Украина сейчас самое перспективное место в Европе.

Она становится центром принятия всех мировых решений и местом настоящей цивилизационной борьбы – борьбы добра со злом.