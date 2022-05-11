Крали газ: чому росіяни перекрили кран на Донбас і чи зупинять транзит Україною?

Росіян і їхніх посіпак на тимчасово окупованій території України «спіймали на гарячому». Вони робили те, в чому протягом останніх 30 років Кремль періодично безпідставно звинувачував саму Україну – крали транзитний газ. А коли Україна зупинила такий «бізнес», окупанти просто залишили без палива весь Донбас. Яким чином ворог дістався до української труби та чи можлива повна зупинка транзиту нашою ГТС – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Крадуть газ, призначений для ЄС

Російська клептоманія сягнула нових горизонтів. Тепер окупанти крадуть газ, який самі ж зобов’язалися постачати до Європи. При цьому ворог традиційно намагається підставити Україну.

Із початку повномасштабного вторгнення окупанти захопили на сході низку об’єктів газотранспортної системи України.

Наприклад, КС Новопсков, що знаходиться безпосередньо за точкою входу в українську газотранспортну систему Сохранівка, наразі контролюється ворожими військами. Як наслідок, Оператор ГТС України більше не може ефективно контролювати цю компресорну станцію та інші об’єкти ГТС, розміщені на окупованих територіях.

Зрештою увечері 10 травня Оператор ГТС заявив, що припиняє приймати газ через Луганщину в фізичній точці з’єднання Сохранівка з 7:00 11 травня.

– Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС Сохранівка та прикордонну компресорну станцію Новопсков, що знаходяться на окупованій території, – йдеться в повідомленні компанії.

«Останньою краплею» стало втручання окупантів у режим роботи ГТС України, зокрема з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку. Простіше кажучи, росіяни на окупованих територіях почали красти газ, який призначений для ЄС.

Зараз дивляться

– 9 травня диспетчери ОГТСУ отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу по газопроводу Союз шляхом відкриття крану-перемички, – повідомив Оператор ГТС. – Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу Союз в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів.

Разом з тим, українських фахівців такий прояв клептоманії росіян уже не дивує…

– Коли російські солдати зайшли у будинок мого колеги під Києвом, вони вкрали спіднє з пральної машини. Тому я тепер не дивуюсь, що коли російська армія окупувала нові території, маріонетки Росії з Луганської області почали красти газ, за який мала б відповідати Україна (який подавався для транзиту, і ми мали далі в Європу подавати ці обсяги). Ось ти який, «русскій мір», – коментує ситуацію голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Не лише крадуть, але й брешуть

КС Новопсков є першою з компресорних станцій української ГТС на Луганщині, через яку транзитували майже третину газу (до 32,6 млн кубів на добу) з Росії до Європи.

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Водночас для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами обсяги газу, які йшли через Сохранівку, запропонували тимчасово перенести на іншу фізичну точку з’єднання – ГВС Суджу.

Проте Газпром заявив, що таке перенесення «технологічно неможливе».

– Газпром заявляє, що не отримав жодних підтверджень обставин форс-мажору, не бачить жодних перешкод для продовження роботи в колишньому режимі, – йдеться в заяві російського монополіста. – Перенесення обсягів на ГВС Суджа, виходячи з російської потокової схеми, технологічно неможливе.

Але будь-які технічні перепони перенесення транзиту на іншу газовимірювальну станцію в Операторі ГТС України одразу спростували.

У компанії нагадують той факт, що транзитні потужності з ГВС Сохранівка на ГВС Суджа переносили й раніше. Зокрема – з 12 по 25 жовтня 2020 року в зв’язку з плановими ремонтами. Тоді транзит газу через точку входу Суджа складав 165,1 млн кубів на добу.

– Відтак, твердження про неможливість здійснити переніс потоків з Сохранівки на точку Суджа не відповідають дійсності, – наполягають в українському операторі.

У 2019 році через Суджу транспортували в середньому 180,3 млн кубів, а максимальні показники взагалі сягали 241 млн кубів на добу. Тобто технічно ця газовимірювальна станція здатна прийняти всі нинішні обсяги транзитного газу.

– Через точку ГВС Суджа проходить три газопроводи діаметром 1400 мм – Єлець-Кременчук-Кривий Ріг, Прогрес та Уренгой – Помари – Ужгород – із загальною технічною потужністю по транзиту 244 млн м3 на добу. Ці обсяги в понад два рази перевищують загальний транзитний потік через українську ГТС згідно поточних контрактних зобов’язань (109,6 млн кубів на добу), – зазначають в українській компанії.

На брехню Газпрому відреагували й у Нафтогазі України. Там нагадали: Україна може гарантувати безпеку транспортування газу тільки на підконтрольній території, тому й запропонувала перемістити необхідні обсяги транзиту на іншу точку з’єднання. А втручання окупантів у роботу ГТС України ставить під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї системи.

– При цьому перенесення транзитного потоку не вимагає від російської сторони жодних доплат, технічних перепон для такого кроку насправді також немає, – наголосили в Нафтогазі.

Окупанти відрізали газ Луганщині та Донеччині

Зрештою зранку 11 травня Газпром припинив транспортування газу з Росії через Сохранівку. Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Проте разом із транзитом окупанти зупинили й транспортування газу місцевим магістральним газопроводом. Донбас залишили без газу!

– На окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ Шебелинка – Новопсков, по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей. Влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій, – додав Сергій Макогон.

Чи може Росія взагалі припинити транзит Україною?

Якщо Газпром таки не погодиться перевести транзитні обсяги з Луганщини на Сумщину, європейські споживачі ризикують не дорахуватися приблизно третини постачань російського газу через Україну. Наша ГТС здатна й готова транспортувати всі необхідні ЄС обсяги, але, щоб скористатися цим, Газпрому доведеться визнати, що він збрехав, говорячи про неможливість збільшити постачання через Суджу.

Проте чи може Росія в цій ситуації взагалі зупинити транзит нашою ГТС?

Війна продемонструвала, що від країни-агресора можна очікувати будь-чого, тим паче чергового енергетичного шантажу. Тож, звісно, Росія може піти на такий крок.

Хоча дотепер транзит газу не переривався навіть попри масштабне вторгнення! Окупанти намагалися не руйнувати транзитні магістральні трубопроводи ГТС (на відміну від розподільчих газогонів), що може свідчити про бажання Кремля зберегти український транзитний маршрут.

У той же час до сценарію ймовірної зупинки транзиту газу українські енергетики готувалися ще до 24 лютого. Тому можливе перекриття крану не стане для них сюрпризом. Українська ГТС здатна функціонувати без транзитних потоків, налагодили й логістику фізичного імпорту газу з ЄС.

Тому, якщо Росія таки зважиться на повне перекриття транзиту, це може виявитися для неї черговим «пострілом у ногу». Адже таким чином Газпром ще швидше втратить довіру західних клієнтів і частку на європейському ринку. Крім того, перебої з постачанням газу можуть призвести до нових судових позовів проти Газпрому.

Щонайменше один із позовів може бути і від України. Адже, як слушно зауважив Юрій Вітренко, згідно з умовами чинного контракту «качай або плати», Газпром має платити Україні за транзит навіть за умови, якщо перекриє трубу зі свого боку. А якщо не заплатить – має бути новий арбітраж…