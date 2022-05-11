Мы были соперниками, единомышленниками и друзьями: Кучма о Кравчуке

Леонид Кравчук был одним из отцов нашей независимости, мужественным человеком и настоящим патриотом. Второй президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма выразил соболезнования по поводу смерти первого президента Леонида Кравчука.

– Мы были соперниками – именно с ним мы соперничали на президентских выборах, когда состоялся первый мирный переход власти в странах бывшего СССР. Мы были единомышленниками – при нашем общем участии состоялось много мероприятий и вышло много обращений по важнейшим поводам. Мы были друзьями, и потому мне сейчас очень больно, – сказал второй президент.

Леонид Кучма отметил, что о политическом мастерстве первого президента Украины составляли легенды и рассказывали анекдоты, оно действительно было уникальным.

По его словам, Леонид Кравчук проявлял свои таланты в самые судьбоносные моменты, на исторических изломах – например, оставляя в дураках “генеральский десант” ГКЧП в Киеве или способствуя результативному голосованию за Акт провозглашения Независимости Украины преимущественно коммунистической Верховной Радой.

– Но мало кто знает другого Кравчука. Того, который сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: Если они пойдут дальше — я сам возьму оружие! Я хочу, чтобы его помнили именно таким. Один из отцов нашей независимости – однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины, готовый в более чем почтенном возрасте встать на ее защиту и умереть с оружием в руках. Как готовы сегодня сотни тысяч, миллионы патриотов независимой Украины, для рождения и становления которой так много сделал Леонид Кравчук. Спи с миром, Леонид Макарович. Спи с миром – потому что в этой войне мы точно победим, – сказал первый президент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер 10 мая. Ему было 88 лет.

Источник: Дарка Олифер