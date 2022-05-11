Ми були суперниками, однодумцями і друзями: Кучма про Кравчука

Леонід Кравчук був одним із батьків нашої незалежності, мужньою людиною та справжнім патріотом. Другий президент України (1994 – 2005 рр.) Леонід Кучма висловив співчуття з приводу смерті першого президента Леоніда Кравчука.

– Ми були суперниками – саме з ним ми змагалися на президентських виборах, коли відбувся перший мирний перехід влади у країнах колишнього СРСР. Ми були однодумцями – за нашої спільної участі відбулося багато заходів і вийшло багато звернень щодо найважливіших приводів. Ми були друзями, і тому мені зараз дуже боляче, – сказав другий президент.

Леонід Кучма зауважив, що про політичну майстерність першого президента України складали легенди та розповідали анекдоти, вона справді була унікальною.

За його словами, Леонід Кравчук проявляв свої таланти у найдоленосніші моменти, на історичних зламах – наприклад, полишаючи у дурнях “генеральський десант” ДКНС у Києві, або сприяючи результативному голосуванню за Акт проголошення Незалежності України переважно комуністичною Верховною Радою.

– Але мало хто знає іншого Кравчука. Того, що сказав мені у найперші дні російської окупації Криму навесні 2014 року: Якщо вони посунуть далі – я сам візьму зброю! Я хочу, щоб його пам’ятали саме таким. Один із батьків нашої незалежності – однозначно. Гросмейстер перемовин та віртуоз компромісів – безумовно. Але й мужня людина, справжній патріот України, готовий у більш ніж поважному віці стати на її захист та померти зі зброєю в руках. Як готові сьогодні сотні тисяч, мільйони патріотів незалежної України, для народження і становлення якої так багато зробив Леонід Кравчук. Спи з миром, Леоніде Макаровичу. Спи з миром – бо в цій війні ми точно переможемо, – сказав перший президент.

Перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Йому було 88 років.

Джерело: Дарка Оліфер