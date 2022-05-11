Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает мировое сообщество присоединиться к эвакуации тяжелораненых из Азовстали.

Она подчеркнула, что после эвакуации с завода детей, женщин и пожилых людей там остались защитники Мариуполя, среди которых половина — тяжелораненые. Они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

— Нужна новая спецоперация, которая поможет эвакуировать раненых военных из Азовстали. Миссия МК Красного Креста и ООН готовы присоединиться к процессу организации эвакуации. И я буду просить все международное сообщество присоединиться к ней, — подчеркнула министр.

По словам Верещук, на территории комбината может быть еще около тысячи бойцов. Там постоянно продолжаются жестокие бои, оккупанты не прекращают попыток штурмовать Азовсталь, наносят многочисленные авиаудары. Также была предпринята попытка наземной спецоперации. Враг пытается уничтожить всех оставшихся в живых.

— Нам нужна помощь лидеров государств в посредничестве, чтобы договориться с Россией о гарантиях, которые она должна предоставить в ходе гуманитарного коридора. Это режим прекращения огня, место, куда раненые будут эвакуированы, – объяснила Верещук.

7 мая Ирина Верещук сообщила, что из Азовстали удалось эвакуировать всех гражданских женщин, детей и пожилых людей.

Но 8 мая офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко на пресс-конференции заявил, что на заводе все еще могут оставаться мирные жители.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на территории Азовстали до сих пор может находиться более 100 мирных жителей Украины.

Сейчас смотрят

Источник: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции