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Факты / Украина

Все спокойно: глава Ивано-Франковской ОВА опровергла слухи о взрывах в Буковеле

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Все спокойно: глава Ивано-Франковской ОВА опровергла слухи о взрывах в Буковеле

Информация о том, что 11 мая произошел взрыв в Буковеле, не подтвердилась.

Об этом в своих соцсетях официально сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Никаких взрывов в Буковеле, по ее данным, не было.

О том, что местные жители вроде бы слышали взрывы в Буковеле 11 мая, начали сообщать некоторые Telegram-каналы.

Впоследствии появилась еще одна неофициальная информация о том, что в Ивано-Франковской области произошло два взрыва, а причиной могла стать работа украинской системы ПВО.

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