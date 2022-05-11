Информация о том, что 11 мая произошел взрыв в Буковеле, не подтвердилась.

Об этом в своих соцсетях официально сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Никаких взрывов в Буковеле, по ее данным, не было.

О том, что местные жители вроде бы слышали взрывы в Буковеле 11 мая, начали сообщать некоторые Telegram-каналы.

Впоследствии появилась еще одна неофициальная информация о том, что в Ивано-Франковской области произошло два взрыва, а причиной могла стать работа украинской системы ПВО.