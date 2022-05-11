Інформація про те, що 11 травня стався вибух у Буковелі, не підтвердилася.

Про це у своїх соцмережах офіційно повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Жодних вибухів у Буковелі, за її даними, не було.

Про те, що місцеві мешканці начебто чули вибухи у Буковелі 11 травня, почали повідомляти деякі Telegram-канали.

Згодом з’явилася ще одна неофіційна інформація про те, що на Івано-Франківщині сталося два вибухи, а причиною могла стати робота української системи ППО.