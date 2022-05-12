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Факти / Україна

Евакуація з Києва: розклад поїздів на 12 травня 2022 року

Олена Конюшок, SEO-спеціаліст
Евакуація з Києва: розклад поїздів на 12 травня 2022 року

Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 12 травня 2022 року.  За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва:

  • 22.47 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, які 12 травня курсують з Києва за кордон:

  • 08.30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 14.07 749/750 Київ-Пас – Відень
  • 19.13 67/68 Київ-Пас – Варшава

Графік руху платних потягів, які 12 травня курсують з Києва:

  • 03.18 21/22 Київ-Пас – Львів
  • 06.30 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький
  • 06.30 176/175Кам ́янське- Пасажирська – Жмеринка
  • 06.59 1/2 Миргород – Харків-Пас
  • 07.20 786/785 Київ-Пас – Шостка
  • 08.00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 12.11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 12.17 885 Київ-Пас – Рівне
  • 14.20 45/46 Ужгород – Лозова
  • 14.25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 15.02 55/56 Фастів – Львів
  • 15.17 867 Київ-Пас – Гречани
  • 17.00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль
  • 17.12 13/14 Київ-Пас – Солотвино 1
  • 17.42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17.42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18.30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19.06 43/44 Славута 1 – Івано-Франківськ
  • 19.48 95/96 Київ-Пас – Ворохта
  • 20.05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20.12 49/50 Козятин – Трускавець
  • 20.21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20.21 60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21.07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21.15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21.22 97/98 Київ-Пас – Ковель
  • 21.2876/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
  • 21.54 164/163 – Київ-Пас – Харків-Пас
  • 22.22 7/8 Київ-Пас – Тернопіль22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22.54 23/24 Ковель – Київ-Пас
  • 23.05 176/175 Дніпро – Олександрія
  • 23.59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

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Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця

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Джерело: Укрзалізниця

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