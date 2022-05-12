Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 12 травня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Києва:
- 22.47 46/45 Лозова – Ужгород
Графік руху потягів, які 12 травня курсують з Києва за кордон:
- 08.30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 14.07 749/750 Київ-Пас – Відень
- 19.13 67/68 Київ-Пас – Варшава
Графік руху платних потягів, які 12 травня курсують з Києва:
- 03.18 21/22 Київ-Пас – Львів
- 06.30 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький
- 06.30 176/175Кам ́янське- Пасажирська – Жмеринка
- 06.59 1/2 Миргород – Харків-Пас
- 07.20 786/785 Київ-Пас – Шостка
- 08.00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 12.11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 12.17 885 Київ-Пас – Рівне
- 14.20 45/46 Ужгород – Лозова
- 14.25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
- 15.02 55/56 Фастів – Львів
- 15.17 867 Київ-Пас – Гречани
- 17.00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль
- 17.12 13/14 Київ-Пас – Солотвино 1
- 17.42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17.42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18.30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19.06 43/44 Славута 1 – Івано-Франківськ
- 19.48 95/96 Київ-Пас – Ворохта
- 20.05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20.12 49/50 Козятин – Трускавець
- 20.21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20.21 60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21.07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21.15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21.22 97/98 Київ-Пас – Ковель
- 21.2876/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 21.54 164/163 – Київ-Пас – Харків-Пас
- 22.22 7/8 Київ-Пас – Тернопіль22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
- 22.54 23/24 Ковель – Київ-Пас
- 23.05 176/175 Дніпро – Олександрія
- 23.59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця