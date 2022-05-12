Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 12 травня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва:

22.47 46/45 Лозова – Ужгород

Графік руху потягів, які 12 травня курсують з Києва за кордон:

08.30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

14.07 749/750 Київ-Пас – Відень

19.13 67/68 Київ-Пас – Варшава

Графік руху платних потягів, які 12 травня курсують з Києва:

03.18 21/22 Київ-Пас – Львів

06.30 174/173 Запоріжжя-1 – Хмельницький

06.30 176/175Кам ́янське- Пасажирська – Жмеринка

06.59 1/2 Миргород – Харків-Пас

07.20 786/785 Київ-Пас – Шостка

08.00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

12.11 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

12.17 885 Київ-Пас – Рівне

14.20 45/46 Ужгород – Лозова

14.25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15.02 55/56 Фастів – Львів

15.17 867 Київ-Пас – Гречани

17.00 705/706 Київ-Пас – Пшемисль

17.12 13/14 Київ-Пас – Солотвино 1

17.42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17.42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18.30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19.06 43/44 Славута 1 – Івано-Франківськ

19.48 95/96 Київ-Пас – Ворохта

20.05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20.12 49/50 Козятин – Трускавець

20.21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20.21 60/58 Київ-Пас – Чоп

21.07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21.15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21.22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21.2876/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

21.54 164/163 – Київ-Пас – Харків-Пас

22.22 7/8 Київ-Пас – Тернопіль22:37 91/92 Київ-Пас – Львів

22.54 23/24 Ковель – Київ-Пас

23.05 176/175 Дніпро – Олександрія

23.59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

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Фото: Укрзалізниця