Россия готовит информационное поле для того, чтобы оправдать катастрофическую санитарную ситуацию в Мариуполе и вокруг города, обвинив украинскую сторону в использовании “биологического оружия”.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Есть канализационный коллектор, который не работает фактически. Для того чтобы он работал – должны быть запущены очистные сооружения, должны быть запущены соответствующие насосные станции: целая техническая куча работ. Если есть вода, то вода будет попадать в канализацию, которая и без того забита за эти два месяца. Куда она оттуда должна деться? Оно может деться, во-первых, на улицы… Во-вторых, они могут начать сбрасывать (воду из канализации, — Ред.) в море, потому что это технически возможно… но это ставит под угрозу не только город, но гораздо большую территорию, потому что мы понимаем, что это море, это холерная палочка и т.д, — сказал он.

По его словам, россияне понимают эти угрозы, но публично об этом ничего не говорят, а наоборот, готовят информационное поле для оправдания возможной эпидемической вспышки в регионе.

— Они готовят информационно поле для оправдания возможной эпидемической вспышки из-за того, что в Мариуполе якобы существовали биологические лаборатории, которые искусственно выращивали эти холерные палочки в качестве биологического оружия, — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что, хотя все понимают, что это фейки и что никто не поверит России, но указанная подготовка инфополя указывает на то, что это реальные угрозы, которые РФ хочет устроить в регионе.

Отметим, что это не в первый раз, когда Россия рассказывает о каких-то биологических лабораториях, которые якобы несли угрозу. Ранее высокопоставленные чиновники РФ рассказывали, что на территории Украины находятся биолаборатории, которые в сотрудничестве с Соединенными Штатами готовили биологическое оружие против представителей славянского этноса. Эти заявления РФ никто в мире не принял серьезно, а попытка пролоббировать российскую версию событий в Совбезе ООН пресекла на корню.

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