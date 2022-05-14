Росія готує інформаційне поле для того, щоб виправдати катастрофічну санітарну ситуацію у Маріуполі та навколо міста, звинувативши українську сторону у використанні “біологічної зброї”.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Є каналізаційний колектор, який не працює фактично. Для того, щоб він працював – мають бути запущені очисні споруди, мають бути запущені відповідні насосні станції: ціла технічна купа робіт. Якщо є вода, то вода буде потрапляти в каналізацію, яка і так забита за ці два місяці. Куди воно звідти має подітися? Воно може подітися, по-перше, на вулиці… По-друге, вони можуть почати скидувати (воду з каналізації, – Ред.) в море, бо це технічно можливо… але це ставить під загрозу не тільки місто, але набагато більшу територію, бо ми розуміємо, що це море, це холерна паличка тощо, – сказав він.

За його словами, росіяни розуміють ці загрози, але публічно про це нічого не кажуть, а навпаки, готують інформаційне поле для виправдання можливого епідемічного спалаху у регіоні.

– Вони готують інформаційно поле для виправдання можливого епідемічного спалаху через те, що начебто в Маріуполі начебто існували біологічні лабораторії, які штучно вирощували ці холерні палички в якості біологічної зброї, – сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що хоч усі розуміють, що це фейки і що ніхто не повірить Росії, але зазначена підготовка інфополя вказує на те, що це реальні загрози, які РФ хоче влаштувати у регіоні.

Зазначимо, що це не вперше, коли Росія розповідає про якісь біологічні лабораторії, які начебто несли загрозу. Раніше високопоставлені чиновники РФ розповідали, що буцімто на території України знаходяться біолабораторії, що у співпраці з Сполученими Штатами готували біологічну зброю проти представників слов’янського етносу. Ці заяви РФ ніхто у світі не сприйняв серйозно, а спроба пролобіювати російську версію подій у Радбезі ООН присікли на корені.

Читайте Російська пропаганда намагається переконати світ у наявності біологічної зброї в Україні