Войска РФ пытаются прорваться к Славянску и Краматорску — разведка Британии

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка. Оккупанты пытаются достичь прорыва к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает британская разведка. По словам разведчиков, первоочередная задача российских захватчиков на этом направлении – окружить украинские силы в районе проведения Операции объединенных сил и отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны частей на Западе страны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 May 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2022