Войска РФ пытаются прорваться к Славянску и Краматорску — разведка Британии

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка. Оккупанты пытаются достичь прорыва к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает британская разведка. По словам разведчиков, первоочередная задача российских захватчиков на этом направлении – окружить украинские силы в районе проведения Операции объединенных сил и отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны частей на Западе страны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7SVSQChAFe ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vqt5MS4LR5 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2022

Но разведка Великобритании обращает внимание на то, что украинские силы успешно предотвратили попытки войск РФ переправиться через реку на Донбассе.

— Фото свидетельствуют, что при попытке пересечь Северский Донец на запад от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещенные там понтонные переправы. Форсирование реки в условиях боевых действий – очень рисковый маневр. Это свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украины, — объясняют в разведке Британии.

Также разведчики добавляют, что российским войскам не удалось добиться значительных успехов, даже несмотря на концентрацию сил в этом районе после отвода подразделений из Киевской и Черниговской областей.