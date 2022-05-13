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Факты / Украина

Войска РФ пытаются прорваться к Славянску и Краматорску — разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Войска РФ пытаются прорваться к Славянску и Краматорску — разведка Британии

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка. Оккупанты пытаются достичь прорыва к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает британская разведка. По словам разведчиков, первоочередная задача российских захватчиков на этом направлении – окружить украинские силы в районе проведения Операции объединенных сил и отрезать их от поддержки или подкрепления со стороны частей на Западе страны.

Но разведка Великобритании обращает внимание на то, что украинские силы успешно предотвратили попытки войск РФ переправиться через реку на Донбассе.

— Фото свидетельствуют, что при попытке пересечь Северский Донец на запад от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещенные там понтонные переправы. Форсирование реки в условиях боевых действий – очень рисковый маневр. Это свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украины, — объясняют в разведке Британии.

Также разведчики добавляют, что российским войскам не удалось добиться значительных успехов, даже несмотря на концентрацию сил в этом районе после отвода подразделений из Киевской и Черниговской областей.

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Фото: Depositphotos

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