Війська РФ намагаються прорватися до Слов’янська та Краматорська – розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюма та Сєвєродонецька. Окупанти намагаються досягти прориву до Слов’янська та Краматорська.

Про це повідомляє британська розвідка. За словами розвідників, першочергове завдання російських загарбників на цьому напрямі – оточити українські сили у районі проведення Операції об’єднаних сил і відрізати їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на Заході країни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/7SVSQChAFe ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/vqt5MS4LR5 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2022

Але розвідка Великої Британії звертає увагу на те, що українські сили успішно запобігли спробам військ РФ переправитися через річку на Донбасі.

– Фотографії свідчать, що під час спроби перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки щонайменше однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи. Форсування річки в умовах бойових дій – дуже ризиковий маневр. Це свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України, – пояснюють у розвідці Британії.

Також розвідники додають, що російським військам не вдалося досягти значних успіхів, навіть попри концентрацію сил у цьому районі після відведення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.