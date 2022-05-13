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Факти / Україна

Війська РФ намагаються прорватися до Слов’янська та Краматорська – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ намагаються прорватися до Слов’янська та Краматорська – розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль у районі Ізюма та Сєвєродонецька. Окупанти намагаються досягти прориву до Слов’янська та Краматорська.

Про це повідомляє британська розвідка. За словами розвідників, першочергове завдання російських загарбників на цьому напрямі – оточити українські сили у районі проведення Операції об’єднаних сил і відрізати їх від підтримки чи підкріплення з боку частин на Заході країни.

Але розвідка Великої Британії звертає увагу на те, що українські сили успішно запобігли спробам військ РФ переправитися через річку на Донбасі.

– Фотографії свідчать, що під час спроби перетнути Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значну частину бронетехніки щонайменше однієї батальйонно-тактичної групи, а також розміщені там понтонні переправи. Форсування річки в умовах бойових дій – дуже ризиковий маневр. Це свідчить про тиск на російських командирів, щоб вони досягли прогресу на Сході України, – пояснюють у розвідці Британії.

Також розвідники додають, що російським військам не вдалося досягти значних успіхів, навіть попри концентрацію сил у цьому районі після відведення підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

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Фото: Depositphotos

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