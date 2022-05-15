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Факты / Украина

Из-за значительных потерь: РФ заменяет морпехов экипажем кораблей

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Российская Федерация после значительных потерь решила доукомплектовать личным составом одну из бригад морской пехоты Черноморского флота.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, в доукомплектовании нуждалась 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота, понесшая значительные потери во время боевых действий.

Пополнить бригаду в РФ решили членами экипажей кораблей из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота.

– Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне.

Вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике, – добавляют в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Depositphotos

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