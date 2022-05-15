Российская Федерация после значительных потерь решила доукомплектовать личным составом одну из бригад морской пехоты Черноморского флота.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, в доукомплектовании нуждалась 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота, понесшая значительные потери во время боевых действий.
Пополнить бригаду в РФ решили членами экипажей кораблей из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота.
– Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне.
Вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике, – добавляют в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ