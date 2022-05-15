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Факти / Україна

Через значні втрати: РФ заміняє морпіхів екіпажем кораблів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Російська Федерація після значних втрат вирішила доукомплектувати особовим складом одну з бригад морської піхоти Чорноморського флоту.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, доукомплектування потребувала 810 окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту, що зазнала значних втрат під час бойових дій.

Поповнити бригаду в РФ вирішили членами екіпажів кораблів з інших підрозділів, що входять до складу Чорноморського флоту.

– Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні.

Ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці, – додають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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