Через значні втрати: РФ заміняє морпіхів екіпажем кораблів

Російська Федерація після значних втрат вирішила доукомплектувати особовим складом одну з бригад морської піхоти Чорноморського флоту.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними української сторони, доукомплектування потребувала 810 окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту, що зазнала значних втрат під час бойових дій.
Поповнити бригаду в РФ вирішили членами екіпажів кораблів з інших підрозділів, що входять до складу Чорноморського флоту.
– Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні.
Ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці, – додають у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 81-шу добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ