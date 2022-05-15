Штурм Азовстали: на территории завода около 600 раненых, 40 из них – в тяжелом состоянии

Азовсталь в Мариуполе продолжает страдать от постоянных обстрелов российских оккупантов, на территории завода уже около 600 раненых, почти 40 из них в критическом состоянии.

Об этом вечером 15 мая в эфире телемарафона сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега.

— Очень тяжелая ситуация с нашими ранеными ребятами. Медикаментов и медицинских инструментов очень не хватает. Кто сейчас на передовых позициях — мы боремся, держимся, но у раненых ситуация тяжелая… Около 600 раненых, и еще около 40 человек — это уже очень тяжелое состояние, — заявил он.

Денис Шлега также добавил, что украинские защитники отдали все свои индивидуальные аптечки в боевой госпиталь.

Кроме этого, военный объяснил, каким способом российские захватчики пытаются “закрепиться” на территории завода Азовсталь в Мариуполе и подтвердил использование оккупантами запрещенных бомб.

— Мы страдаем от всех видов боеприпасов, включая… термические бомбы… Они (рашисты — Ред.) утром работают артиллерией, танками, авиацией, а потом пытаются найти. Бывает, заходят, закрепляются в каких-то зданиях, но наши защитники потом их оттуда выбивают или не пускают вообще. Да, на некоторых участках завода противник есть, но это, скажем так, пока что несущественно, и мы держимся. Но сами понимаете, что держимся уже из последних сил, — заявил Денис Шлега.