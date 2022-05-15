Штурм Азовсталі: на території заводу близько 600 поранених, 40 з них – у важкому стані

Азовсталь у Маріуполі продовжує потерпати від постійних обстрілів російських окупантів, на території заводу вже близько 600 поранених, майже 40 із них у критичному стані.

Про це ввечері 15 травня в ефірі телемарафону повідомив командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Денис Шлега.

– Дуже важка ситуація з нашими пораненими хлопцями. Медикаментів та медичних інструментів дуже не вистачає. Хто зараз на передових позиціях – ми боремося, тримаємося, але у поранених ситуація важка… Близько 600 поранених, і ще близько 40 чоловік – це вже дуже тяжкий стан, – заявив він.

Денис Шлега також додав, що українські захисники віддали усі свої індивідуальні аптечки до бойового шпиталю.

Крім цього, військовий пояснив, у який спосіб російські загарбники намагаються “закріпитися” на території заводу Азовсталь у Маріуполі та підтвердив використання окупантами заборонених бомб.

– Ми потерпаємо від усіх видів боєприпасів, включаючи… термічні бомби… Вони (рашисти- Ред.) вранці працюють артилерією, танками, авіацією, а потім намагаються зайти. Буває, заходять, закріпляються у якихось будівлях, але наші захисники потім їх звідти вибивають або не пускають взагалі. Так, на деяких ділянках заводу противник є, але це, скажімо так, поки що несуттєво, і ми тримаємося. Але самі розумієте, що тримаємось вже з останніх сил, – заявив Денис Шлега.