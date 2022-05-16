Весь мир вовлечен в освобождение защитников Азовстали, но Путин затягивает процесс — Маляр

Для спасения защитников Азовстали задействованы все возможные международные организации и почти все лидеры мира, но Путин не дает согласия.

Об этом вечером 15 мая в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она пояснила, что не все подробности договоренностей вокруг Мариуполя можно озвучивать, поскольку это — военная операция.

— Сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это — военные планы, и мы не можем их объявлять. Для того, чтобы говорить с Путиным, задействованы практически все лидеры мира. Задействованы международные организации, — заверила Анна Маляр.

Также заместитель главы Минобороны подчеркнула, что защитники Азовстали фактически прикрывают собой множество регионов Украины.

Поскольку оборона Мариуполя дает возможность концентрировать там большое количество российских войск, которые, в свою очередь, не могут продвигаться в других направлениях.