Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Весь мир вовлечен в освобождение защитников Азовстали, но Путин затягивает процесс — Маляр

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Весь мир вовлечен в освобождение защитников Азовстали, но Путин затягивает процесс — Маляр

Для спасения защитников Азовстали задействованы все возможные международные организации и почти все лидеры мира, но Путин не дает согласия.

Об этом вечером 15 мая в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она пояснила, что не все подробности договоренностей вокруг Мариуполя можно озвучивать, поскольку это — военная операция.

— Сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это — военные планы, и мы не можем их объявлять. Для того, чтобы говорить с Путиным, задействованы практически все лидеры мира. Задействованы международные организации, — заверила Анна Маляр.

Также заместитель главы Минобороны подчеркнула, что защитники Азовстали фактически прикрывают собой множество регионов Украины.

Поскольку оборона Мариуполя дает возможность концентрировать там большое количество российских войск, которые, в свою очередь, не могут продвигаться в других направлениях.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка