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Факти / Україна

Весь світ залучений до звільнення оборонців Азовсталі, але Путін затягує процес – Маляр

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Весь світ залучений до звільнення оборонців Азовсталі, але Путін затягує процес – Маляр

Для порятунку оборонців Азовсталі задіяні всі можливі міжнародні організації та майже всі лідери світу, але Путін не дає згоди.

Про це ввечері 15 травня в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона пояснила, що не всі подробиці домовленостей навколо Маріуполя можна озвучувати назагал, оскільки це – військова операція.

– Сьогодні розглядаються та розробляються різні плани, але це – військові плани, і ми не можемо їх оголошувати. Для того, щоб говорити з Путіним, задіяні практично всі лідери світу. Задіяні міжнародні організації, – запевнила Ганна Маляр.

Також заступниця глави Міноборони підкреслила, що оборонці Азовсталі фактично прикривають собою безліч регіонів України.

Оскільки оборона Маріуполя дає можливість концентрувати там велику кількість російських військ, які, своєю чергою, не можуть просуватися в інших напрямках.

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