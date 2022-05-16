В ночь на 16 мая стало известно о том, что новым командующим Силами территориальной обороны, согласно указу президента Владимира Зеленского, станет генерал-майор Игорь Танцюра. Он заменил на этой должности Юрия Галушкина.

Что известно о генерал-майоре Танцюре – читайте в нашем материале.

Биография Игоря Танцюры

В открытых источниках нет информации о месте и дате рождения, детстве и юности Игоря Танцюры.

Однако известно, что глава ТрО является участником украинско-российской войны.

В 2013 году он занимал должность начальника 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ, тогда же Танцюра дослужился до генеральского звания.

В 2016 году СМИ Львовской области сообщали, что генерал-майор Танцюра проводил в Самборе прием граждан призывного возраста по прохождению службы по контракту в Вооруженных силах Украины.

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В 2019 году генерал стал начальником штаба, а также первым заместителем командующего ООС.

А в октябре 2020 года, по данным пресс-службы Сухопутных войск, Танцюра занимался проверкой 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также осматривал военную технику этой части, которая дислоцируется на Киевщине.

В 2022 году Владимир Зеленский назначил его заместителем командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

В начале мая этого года Игорь Танцюра получил от президента орден Богдана Хмельницкого III степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя это назначение изданию АрміяInform, отметил, что Игорь Танцюра – опытный военный.

– Он принимает командование в ответственный момент. Искренне желаю ему удачи. В то же время, искренне благодарю за службу бригадного генерала Юрия Галушкина, – отметил Резников.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ