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Анастасія Гевко, редакторка стрічки

Генерал Танцюра: біографія нового командувача ТрО, нагородженого орденом Хмельницького

Генерал Танцюра: біографія нового командувача ТрО, нагородженого орденом Хмельницького

У неділю, 15 травня, стало відомо про те, що новим командувачем Сил територіальної оборони, згідно з указом президента Володимира Зеленського, стане генерал-майор Ігор Танцюра. Він замінив на цій посаді Юрія Галушкіна.

Що відомо про генерал-майора Танцюру – читайте у нашому матеріалі.

Біографія Ігоря Танцюри

У відкритих джерелах немає інформації про місце та дату народження, дитинство та юність Ігоря Танцюри.

Проте відомо, що глава ТРО є учасником українсько-російської війни.

У 2013 році він обіймав посаду начальника 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, тоді ж Танцюра дістав генеральське звання.

У 2016 році ЗМІ Львівської області повідомляли, що генерал-майор Танцюра проводив у Самборі прийом громадян призовного віку щодо проходження служби за контрактом у Збройних силах України.

У 2019 році генерал став начальником штабу та першим заступником командувача ООС.

А в жовтні 2020 року, за даними пресслужби Сухопутних військ, Танцюра перевірив 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, а також оглядав військову техніку цієї частини, що дислокується на Київщині.

У 2022 році Володимир Зеленський призначив його заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

На початку травня цього року Ігор Танцюра отримав від президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи це призначення виданню АрміяInform, зазначив, що Ігор Танцюра є досвідченим військовим.

– Він приймає командування у відповідальний момент. Щиро бажаю йому удачі. У той же час, щиро дякую за службу бригадному генералу Юрію Галушкіну, – зазначив Резніков.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Війна в Україні, вторгнення, Російська агресія, Територіальна оборона
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