Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Это следует из указа президента №337/2022, опубликованного на сайте главы Государства.

— Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, — говорится в документе.

В то же время, предыдущим указом №336/2022 Владимир Зеленский уволил с этой должности Юрия Галушкина.

До этого назначения Игорь Танцюра был начальником штаба и заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В начале мая текущего года Игорь Танцюра получил от Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого III степени — за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Вскоре после этого, 3 мая, украинский парламент принял в целом законопроект о предоставлении возможности силам территориальной обороны (ТРО) выполнять задачи в районах ведения военных действий. По закону соответствующее решение принимает главнокомандующий ВСУ.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ