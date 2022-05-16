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Факты / Украина

Зеленский назначил Танцюру новым командующим силами терробороны ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский назначил Танцюру новым командующим силами терробороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Это следует из указа президента №337/2022, опубликованного на сайте главы Государства.

— Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, — говорится в документе.

В то же время, предыдущим указом №336/2022 Владимир Зеленский уволил с этой должности Юрия Галушкина.

До этого назначения Игорь Танцюра был начальником штаба и заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В начале мая текущего года Игорь Танцюра получил от Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого III степени — за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Вскоре после этого, 3 мая, украинский парламент принял в целом законопроект о предоставлении возможности силам территориальной обороны (ТРО) выполнять задачи в районах ведения военных действий. По закону соответствующее решение принимает главнокомандующий ВСУ.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ

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Источник: Офис президента

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