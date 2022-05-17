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Факты / Украина

Почти 180 оккупантов, пять танков и минометы: воины ОТУ Восток отразили восемь атак РФ

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Почти 180 оккупантов, пять танков и минометы: воины ОТУ Восток отразили восемь атак РФ

В районе ответственности Оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники успешно отбили восемь атак рашистских захватчиков.

Как сообщили в группировке, это произошло 16 мая. Конкретные районы и названия населенных пунктов, учитывая активную фазу боевых действий, не указываются.

Силами ОТУ Восток 16 мая были уничтожены:

  • личный состав оккупантов – 178;
  • боевые машины пехоты (БМП) – 7;
  • танки – 5;
  • артиллерийские тягачи (АТТ) – 5;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 3;
  • бронетранспортеры (БТР) – 2;
  • боевые бронированные машины (ББМ) – 2;
  • минометы – 2;
  • артиллерийская система – 1;
  • беспилотный летательный аппарат (БПЛА) –  1.

Источник: ОТУ Восток

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