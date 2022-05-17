Почти 180 оккупантов, пять танков и минометы: воины ОТУ Восток отразили восемь атак РФ

В районе ответственности Оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники успешно отбили восемь атак рашистских захватчиков.

Как сообщили в группировке, это произошло 16 мая. Конкретные районы и названия населенных пунктов, учитывая активную фазу боевых действий, не указываются.

Силами ОТУ Восток 16 мая были уничтожены:

личный состав оккупантов – 178;

боевые машины пехоты (БМП) – 7;

танки – 5;

артиллерийские тягачи (АТТ) – 5;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 3;

бронетранспортеры (БТР) – 2;

боевые бронированные машины (ББМ) – 2;

минометы – 2;

артиллерийская система – 1;

беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – 1.

Источник: ОТУ Восток