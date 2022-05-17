Почти 180 оккупантов, пять танков и минометы: воины ОТУ Восток отразили восемь атак РФ

В районе ответственности Оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники успешно отбили восемь атак рашистских захватчиков.
Как сообщили в группировке, это произошло 16 мая. Конкретные районы и названия населенных пунктов, учитывая активную фазу боевых действий, не указываются.
Силами ОТУ Восток 16 мая были уничтожены:
- личный состав оккупантов – 178;
- боевые машины пехоты (БМП) – 7;
- танки – 5;
- артиллерийские тягачи (АТТ) – 5;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 3;
- бронетранспортеры (БТР) – 2;
- боевые бронированные машины (ББМ) – 2;
- минометы – 2;
- артиллерийская система – 1;
- беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – 1.
Источник: ОТУ Восток
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