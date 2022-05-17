В течение 82-х суток полномасштабной войны россияне применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию для обстрелов на Донецком направлении.
Однако потерпели поражение на четырех из пяти направлений.
Так, во время боевых действий в районе Сиротиного на Северодонецком направлении враг понес потери и отошел.
Не имели успеха захватчики во время боевых действий в направлении села Выскрива на Бахмутском направлении и поселка Каменка на Авдеевском направлении.
Так же не достигли цели оккупанты во время наступления в сторону Угледара на Кураховском направлении.
Тем временем РФ усиливает группировку войск и ведет наступление в районе Дробышева на Лиманском направлении.
Всего на Донецком и Луганском направлениях за сутки Вооруженные силы Украины отбили 11 атак врага, уничтожив:
- пять танков,
- один зенитно-ракетный комплекс Тор,
- шесть артиллерийских систем,
- 12 единиц боевой бронированной техники,
- один автомобиль.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ