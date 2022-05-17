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Факты / Украина

Россияне потерпели поражение на четырех из пяти направлений на Донбассе – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

В течение 82-х суток полномасштабной войны россияне применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию для обстрелов на Донецком направлении.

Однако потерпели поражение на четырех из пяти направлений.

Так, во время боевых действий в районе Сиротиного на Северодонецком направлении враг понес потери и отошел.

Не имели успеха захватчики во время боевых действий в направлении села Выскрива на Бахмутском направлении и поселка Каменка на Авдеевском направлении.

Так же не достигли цели оккупанты во время наступления в сторону Угледара на Кураховском направлении.

Тем временем РФ усиливает группировку войск и ведет наступление в районе Дробышева на Лиманском направлении.

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Всего на Донецком и Луганском направлениях за сутки Вооруженные силы Украины отбили 11 атак врага, уничтожив:

  • пять танков,
  • один зенитно-ракетный комплекс Тор,
  • шесть артиллерийских систем,
  • 12 единиц боевой бронированной техники,
  • один автомобиль.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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