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Факти / Україна

Росіяни зазнали поразки на чотирьох із п’яти напрямків на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні

Упродовж 82-ї доби повномасштабної війни росіяни застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію для обстрілів на Донецькому напрямку.

Однак зазнали поразки на чотирьох із п’яти напрямків.

Так, під час бойових дій в районі Сиротиного на Сєвєродонецькому напрямку ворог зазнав втрат та відійшов.

Не мали успіху загарбники під час бойових дій у напрямку села Вискрива на Бахмутському напрямку та селища Кам’янка на Авдіївському напрямку.

Так само не досягли мети окупанти під час наступу в бік Вугледара на Курахівському напрямку.

Тим часом РФ посилює угруповання військ та веде наступ у районі Дробишевого на Лиманському напрямку.

Зараз дивляться

Загалом на Донецькому та Луганському напрямках упродовж добу Збройні сили України відбили 11 атак ворога, знищивши:

  • п’ять танків,
  • один зенітно-ракетний комплекс Тор,
  • шість артилерійських систем,
  • 12 одиниць бойової броньованої техніки,
  • один автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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