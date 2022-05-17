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Факты / Украина

Угроза ракетного удара и высадки десанта: какая ситуация на Юге 17 мая

Татьяна Забожко, редактор ленты
Угроза ракетного удара и высадки десанта: какая ситуация на Юге 17 мая

Российская Федерация блокирует судоходство группировкой из четырех ракетных и семи десантных кораблей.

Согласно данным Оперативного командования Юг, по состоянию на 17 мая существует угроза высадки десанта и удара не менее 30 крылатыми ракетами.

Тем временем украинские подразделения совместно с авиацией Воздушных сил за прошедшие сутки поразили более ста вражеских позиций.

Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки.

Кроме того, на Юге военные ликвидировали 29 россиян, а также зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другую бронированную технику.

– Силы обороны Юга Украины продолжают выполнять задачи по назначению.

Напоминаем, что сознательное отношение к безопасности, соблюдение алгоритма действий во время воздушной тревоги и ограничений по выходу на побережье и лесные массивы – способ уберечь себя! – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ

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