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Факти / Україна

Загроза ракетного удару та висадки десанту: яка ситуація на Півдні 17 травня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загроза ракетного удару та висадки десанту: яка ситуація на Півдні 17 травня

Російська Федерація блокує судноплавство угрупованням із чотирьох ракетних та семи десантних кораблів.

За даними Оперативного командування Південь, станом на 17 травня існує загроза висадки десанту та удару щонайменше 30 крилатими ракетами.

Тим часом українські підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил упродовж минулої доби уразили понад сто  ворожих позицій.

Вогнем реактивної артилерії знищено склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Чорнобаївки.

Крім того, на Півдні військові ліквідували 29 росіян, а також зенітно-ракетний комплекс Стріла-10, танк Т-72 та іншу броньовану техніку.

– Сили оборони Півдня України продовжують виконувати завдання за призначенням.

Нагадуємо, що свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги та обмежень щодо виходу на узбережжя й лісові масиви – спосіб вберегти себе! – зауважують в Оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ

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