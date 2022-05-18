Партизаны убили российских военных высокого ранга в Мелитополе — ОВА

Май, 18 в 6:35

В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской ОВА.

Сами же оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть, но в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Запорожская ОВА.