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Факты / Украина

Партизаны убили российских военных высокого ранга в Мелитополе — ОВА

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Партизаны убили российских военных высокого ранга в Мелитополе — ОВА
Фото: Минобороны

В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской ОВА.

Сами же оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть, но в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА.

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