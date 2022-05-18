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Факти / Україна

Партизани вбили російських військових високого рангу у Мелітополі — ОВА

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Партизани вбили російських військових високого рангу у Мелітополі — ОВА
Фото: Міноборони

У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Самі ж окупанти цю ситуацію намагаються приховати, але у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Запорізька ОВА.

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