Партизани вбили російських військових високого рангу у Мелітополі — ОВА

Травень, 18 в 6:35

У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Самі ж окупанти цю ситуацію намагаються приховати, але у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Запорізька ОВА.