Партизани вбили російських військових високого рангу у Мелітополі — ОВА
Фото: Міноборони
У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу.
Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.
Самі ж окупанти цю ситуацію намагаються приховати, але у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.
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Джерело: Запорізька ОВА.