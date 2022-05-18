Май, 18 в 17:13

Президент Владимир Зеленский вручил ордена Золотая Звезда украинским военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.

Глава государства пожелал нашим защитникам и их семьям крепкого здоровья.

— Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждую из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей. Я уверен, что в моем лице вам благодарен каждый гражданин нашего государства, – заметил Зеленский.

В частности, самую высокую государственную награду Владимир Зеленский вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора.

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В результате этого было повреждено и уничтожено вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения российских оккупантов.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда украинским военным / 4 фотографии

Глава государства также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, который принимал непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружении врага на Харьковском направлении и окрестностях Харькова.

Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило оставить территорию под контролем Вооруженных сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава.